В першу суботу місяця, 4 листопада, можна планувати прогулянки з друзями та знайомими — вони принесуть позитивні емоції, радять астрологи.



У багатьох справах вдасться досягти успіху, якщо не хвилюватися і поводитися спокійно. Крім того, сьогодні вдалими будуть покупки, а сам процес походу за ними обіцяє задоволення, певні фахівці.

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Овен

Сьогодні є шанс розібратися зі справами, які буксували останнім часом або були відкладені. Навколишні стануть шукати вашої уваги і вашого товариства. Якщо ви берете участь у якихось змаганнях або суперечках, то удача буде на вашому боці. Використовуйте ваші лідерські якості.

Телець

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За певних зусиль із вашого боку, можливий хороший фінансовий дохід або звістки, пов'язані з грошима. Не пропустіть вигідні шанси, які сьогодні зустрінуться на вашому шляху, боріться з нападами ліні. Відвідування спортивних заходів або танців поліпшить настрій Тельців.

Близнюки

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Зірки радять 4 листопада більше часу приділити спілкуванню з родичами, допомогти в їхніх справах, відвідати, якщо ви довго не бачилися. Також Близнюкам буде корисна будь-яка інтелектуальна активність, розмови на наукові або релігійні теми. Можна пройтися магазинами, купити собі подарунок.

Рак

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Готуйтеся до непростого дня, коли доведеться долати різні неприємності. У Раків можуть зіпсуватися стосунки із сім'єю, зламатися автомобіль або потрібний їм гаджет. Також якщо ви займаєтеся робочими документами, перевіряйте всі цифри й дати: є шанс припуститися серйозної помилки.

Лев

Бажання вступати в суперечки і доводити всім свою правоту супроводжуватиме Левів увесь день. Щоб не зіпсувати стосунків і не почати сварку, поступайтеся співрозмовнику, шукайте компроміси у всіх обговореннях і розмовах. Ви збережете свій позитивний настрій, якщо не будете настільки категоричними.

Діва

Гарний день для занять домашніми справами або тим, у чому ви найкраще розбираєтеся. Розмови зі старими друзями або з людиною здалеку піднімуть вам настрій. Складні справи плануйте на другу половину дня. У фінансових питаннях проявляйте розсудливість, не ризикуйте.

Терези

Зірки обіцяють Терезам вдалий день. Можна приділити увагу дрібним питанням, що накопичилися, або почати якусь нову і цікаву справу. 4 листопада ви будете швидко орієнтуватися в роботі й зможете уникнути помилок і прорахунків. Можливі приємні знайомства і вигідні пропозиції.

Скорпіон

День сповнений несподіванок і новин. Якісь події змінять ваші плани і змусять займатися зовсім іншими справами. Однак Скорпіони отримають багато позитивних емоцій і зустрінуть потрібних їм людей. Вдалий час для фінансових угод або великих покупок.

Стрілець

На вас чекає нелегкий день у плані спілкування і комунікації. У Стрільців зараз підвищена чутливість, тому будь-яке зауваження може викликати бурю емоцій. Не гнівайтеся і не нервуйте через дрібниці, зберігайте холоднокровність і спокій. Увечері на вас чекає приємна зустріч.

Козоріг

Складний і напружений день. Може здатися, що оточення спеціально виводить вас із себе і провокує на сварки. Козорогам треба бути терплячішими, підлаштовуватися під ситуацію і не ескалувати напругу. Уникайте спонтанних покупок або незапланованих витрат, щоб не витратити занадто багато.

Водолій

Питання, які хвилювали вас останнім часом, сьогодні можуть сприятливо вирішитися. Водолії отримають радісні звістки, відчують яскраві почуття. Дрібні рутинні питання давно чекають свого часу: знайдіть час і закінчіть усі розпочаті справи, щоб розпочати новий проєкт.

Риби

Цього дня вам захочеться допомагати близьким і друзям, піклуватися про них і робити їм подарунки. Крім того, Риби можуть отримати допомогу і підтримку від тих, на кого раніше не доводилося розраховувати. Навчання й освоєння нових знань даватимуться легше, ніж зазвичай. Вас відвідають цікаві ідеї.

Також варто нагадати, що за Східним гороскопом, 4 листопада — день Вогняного Тигра.

Вогняний Тигр володіє лідерськими якостями від самого народження. Він воліє видавати команди, а не слухати інших, і це робить його щасливим.

Навіть якщо сьогодні ви маєте бажання відпочити, відкиньте цю ідею. Краще проведіть насичений день, беручи на себе багато роботи та забезпечуючи її виконання на найвищому рівні якості.

Не скупіться сьогодні. Покажіть великодушність до інших — все, що ви сьогодні подаруєте, повернеться до вас удвічі.

Тигр гармонійно співпрацює з Конями та Собаками, всі три знаки прагнуть до справедливості і завжди готові її захищати.

Вдома ви можете організувати вечір на честь вашого коханого партнера. Це допоможе розслабити напругу між вами та зробить завтрашній день легшим й приємнішим для обох.

І наостанок — невеликий захисний ритуал від астролога-мольфара.

Раніше «ФАКТИ» писали, що обіцяють карти Таро всім знакам зодіаку на листопад.

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