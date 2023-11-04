Організував схему для ухилянтів: нардепу Дубинському повідомили про підозру

Народному депутату Олександру Дубінському, в якого 1 листопада пройшли обшуки, повідомили про підозру.

За інформацією СБУ, колишній «слуга народу» підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

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За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

«Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити „потрібних людей“ у систему „Шлях“ нібито як волонтерів. Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі „клієнта“ за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника — депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у Дубинського та його спільника флеш-носії та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності, а також печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях».

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«Наразі директору залученої громадської організації також повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон)», — додали у спецслужбі.

Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми.

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Нагадаємо, влітку цього року правоохоронці проводили обшуки в Олександра Дубінського, який під приводом лікування родича поїхав на відпочинок за кордон.

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