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Події

Організував схему для ухилянтів: нардепу Дубинському повідомили про підозру

9:07 4 листопада 2023
люди

Народному депутату Олександру Дубінському, в якого 1 листопада пройшли обшуки, повідомили про підозру.
За інформацією СБУ, колишній «слуга народу» підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

«Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити „потрібних людей“ у систему „Шлях“ нібито як волонтерів. Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі „клієнта“ за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника — депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у Дубинського та його спільника флеш-носії та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності, а також печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях».

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«Наразі директору залученої громадської організації також повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон)», — додали у спецслужбі.

Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми.

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Нагадаємо, влітку цього року правоохоронці проводили обшуки в Олександра Дубінського, який під приводом лікування родича поїхав на відпочинок за кордон.

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