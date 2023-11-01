У Дубинського знову обшуки: у чому нардепа підозрюють цього разу

У колишнього «слуги народу» Олександра Дубінського, до якого влітку приходили з обшуками у справі стосовно його виїзду на відпочинок за кордон під приводом лікування родича, знов проводяться слідчі дії.

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Про це пише «Українська правда», посилаючись на джерело у правоохоронних органах

Зазначається, що народного депутата України цього разу перевіряють на причетність до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.

За словами джерела «УП», йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.

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Сам Дубінський прокоментував публікацію в пресі, заявив, що президент Зеленський відправляє «ручних ДБР-івців з обшуками», щоб повернути втрачену довіру, і що обшуки мають проводитися у тих, хто «кришує корупцію».

Раніше слідство з`ясувало, що Олександр Дубінський влітку цього року отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька та самостійно покинув її межі. Його родич самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся в Україну 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року.

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Фото зі сторінки Олександра Дубінського у соцмережах

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