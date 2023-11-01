У ДБР розповіли, кому та навіщо Дубинський намагався допомогти виїхати з України (фото)
В Державному бюро розслідувань підтвердили спільні з СБУ обшуки за фактом незаконного переправлення громадянина за кордон, до якого може бути причетний народний депутат України. В ДБР прізвищ не називають, хоча ранком 1 листопада про обшуки у себе розповідав колишній «слуга народу» Олександр Дубінський.
«За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів», — зазначили в ДБР.
Зазначається, що у якості підстави для перетину державного кордону ним були надані документи, внесені в систему «Шлях» — витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших формувань.
У Держбюро розслідувань встановили, що дозвіл був отриманий на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МЕДІАОБОРОНА». Сам «родич» пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.
«З'ясувалось, що насправді чоловік, за вказівкою народного депутата, мав прибути до Кишинева. Де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до столиці Австрії Відня», — зазначили в ДБР.
Генеральний прокурор України відкрив кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон, вчиненого народним депутатом за попередньою змовою з іншими особами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Наразі правоохоронці проводять сім одночасних обшуків у приміщенні громадської організації, її керівника і засновників, в місцях їхнього проживання, а також у інших осіб, які брали участь в організації незаконного перетину.
В СБУ додали, що частину документів, необхідних для втечі «клієнтів» за межі України, нардеп зберігав у свого колишнього помічника — депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у свого близького родича.
Пізніше в ДБР оприлюднили аудіозапис, на якому народний депутат інструктує родича своєї співмешканки, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію.
Нагадаємо, що влітку цього року правоохоронці проводили обшуки у Олександра Дубінського, який під приводом лікування родича поїхав на відпочинок за кордон.
Фото СБУ606