Окупанти атакували Сумщину дронами: скільки цілей збили Сили ППО
Вночі проти суботи, 4 листопада, російська окупаційна армія знов атакувала Україну. Два ударних безпілотники shahed-136/131 були спрямовані на Сумську область.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що росіяни запускали «shahed» з території РФ — з Курської області. Сили ППО збили усі ворожі цілі.
«Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.
Вночі на Сумщині кілька разів лунала повітряна тривога — попереджали про загрозу ударних БпЛА.
Нагадаємо, попередньої ночі, 3 листопада, рф вночі випустила по Україні майже 40 дронів. Повітряна тривога тривала понад п'яти годин. Сили ППО знищили 24 shahed-136/131 та одну ракету Х-59.57