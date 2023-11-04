Окупанти атакували Сумщину дронами: скільки цілей збили Сили ППО

Вночі проти суботи, 4 листопада, російська окупаційна армія знов атакувала Україну. Два ударних безпілотники shahed-136/131 були спрямовані на Сумську область.

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Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни запускали «shahed» з території РФ — з Курської області. Сили ППО збили усі ворожі цілі.

«Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

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Вночі на Сумщині кілька разів лунала повітряна тривога — попереджали про загрозу ударних БпЛА.

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Нагадаємо, попередньої ночі, 3 листопада, рф вночі випустила по Україні майже 40 дронів. Повітряна тривога тривала понад п'яти годин. Сили ППО знищили 24 shahed-136/131 та одну ракету Х-59.

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