Нічна атака на Україну: вибухи на Полтавщині та Хмельниччині, пожежа — у Дніпропетровській області

В ніч на вівторок, 31 жовтня, російські війська знов атакували Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькій області, повідомлялося про роботу ППО.

РЕКЛАМА

Про це заявив перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook.

Він також зазначив, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки БпЛА немає.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про безпілотники в Хмельницькій області, які рухалися курсом на Старокостянтинів.

РЕКЛАМА

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Миколи Лукашука, ворог чотири рази атакував Нікопольщину з артилерії. Вчора надвечір били по Марганецькій громаді, вночі обстріляли сам Нікополь. Випустили півтора десятка снарядів.

Внаслідок обстрілів у місті сталася пожежа — загорілося приватне домоволодіння. Вогонь приборкали рятувальники.

РЕКЛАМА

Пошкоджено 8 житлових будинків, 2 господарські споруди, авто, сонячні панелі, 2 лінії електропередачі та паркани.

РЕКЛАМА

Також російські війська ракетами атакували Миргородський район Полтавщини. Обійшлося без постраждалих та пошкоджень інфраструктури, повідомив керівник ОВА Пронін.

В останні дні жовтня окупанти продовжують запускати по Україні дрони-камікадзе «шахед». Зокрема, в ніч на 26 жовтня у повітряному просторі нашої країни зафіксували 11 дронів, усі збили сили протиповітряної оборони. Але на землю попадали уламки. Пізніше з'ясувалося, що ворог завдав удару по території поблизу Хмельницької АЕС. Внаслідок цього у містах Славута та Нетішин було порушено електропостачання. Вибухи не вплинули на роботу АЕС, але на території станції пошкоджено будівлі. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, удар окупантів по території поблизу Хмельницької атомної електростанції — це традиційна російська «лякачка» атомним інцидентом.

Вчора росіяни вдарили «Оніксами» по судноремонтному заводу в Одесі.

232

Читайте нас у Facebook та Instagram