Десятки дронів атакували Україну минулої ночі, основний удар прийняв Харків (фото, відео)

У ніч проти п`ятниці, 3 листопада, ворог завдав чергового масованого дроново-ракетного удару по Україні.

В командуванні Повітряними Силами ЗСУ повідомили, що ворог спрямував на Україну чотири десятки «Shahed-136/131» з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ (росія), а з повітряного простору окупованої Херсонщини — керовану авіаційну ракету Х-59.

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«Шахеди» запускалися хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 24 ударних БпЛА «Shahed-136/131″ та одну керовану авіаційну ракету. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи», — йдеться у повідомленні.

Найбільшого удару зазнав Харків.

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У ДСНС зазначили, що в результаті ворожих ударів сталося 5 пожеж, наймасштабніша пожежа виникла у одному із районів Харкова, де вогнем були охоплені адміністративна будівля, недіюча будівля швейного цеху, СТО, гаражі, 8 автівок та житловий будинок на загальній площі понад 1000 кв.м.

Фото ДСНС

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Існувала загроза розповсюдження полум’я на інші будівлі. Пожежу локалізовано, триває ліквідація. За попередніми даними, постраждалих немає.

Фото ДСНС

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За даними поліції Харківщини, по цивільній інфраструктурі регіону вдарили щонайменше 10 російських безпілотників. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.

Фото поліції

Фото поліції

Фото поліції

В поліції уточнили, що в навчальному закладі зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів.

Фото поліції

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко додав, що атака на два райони та передмістя Харкова відбулася близько опівночи та першої години ночі. Всі дрони були запущені з прикордонної області рф.

«Удари були по цивільній інфраструктурі, зокрема, по житловим будинкам. Під час одного з таких ударів зайнялася станція технічного обслуговування та нежитлова двоповерхова будівля, яка знаходилася поряд. За цим фактом відкрите кримінальне провадження — за статею про порушення законів та звичаїв війни», — зазначив він.

Є «прильоти» й на Одещині. «Наші сили ППО знищили два дрони „Shahed-131/136“. На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта в області. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано», — повідомив керівник обласної ОВА Олег Кіпер.

Лунала повітряна тривага і на Львівщині. «Цієї ночі нашому регіону загрожували 16 „шахедів“. Наші ППО відпрацювали їх в межах своєї зони відповідальності, це не лише Львівська область. У самому Львові спокійно», — зазначив мер обласного центру Андрій Садовий.

Напередодні очільник Офісу президента Андрій Єрмак показав дані щодо повітряних атак, які Україна зазнала у жовтні.

Фото зі сторінки Андрія Єрмака

Нагадаємо, що на Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з їхніми родинами з 66 прифронтових населених пунктів. Її протягом 45 діб мають провести у Кіндрашівській, Куп’янській, Курилівській, Петропавлівській, Дворічанській та Вільхуватській територіальних громадах Куп’янського району.

Фото ДСНС

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