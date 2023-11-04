Зустрінеться з Зеленським і виступить в Раді: до Києва прибула глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва. Політик зустрінеться з президентом Зеленським та виступить в українському парламенті.

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Про приїзд повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Сьогодні до Києва прибуває Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Чекаємо на її виступ у парламенті», — написав Железняк.

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Візит відбувається напередодні того, як Єврокомісія має рекомендувати почати переговори про вступ України до ЄС.

Раніше міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповідала, що очікується зустріч Усрули фон дер Ляєн з президентом Володимиром Зеленським. Будуть надані оцінки, які будуть представлені Єврокомісією в остаточному звіті про початок переговорів щодо вступу в ЄС.

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За словами Стефанішиної, Україна розраховує на позитивне рішення з боку Єврокомісії, фіксування прогресу по 7 кроках, а також рекомендації з боку ЄС щодо реформ з верховенства права.

Як відомо, після повномасштабного російського вторгнення Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. Спочатку Україна стала кандидатом на вступ в ЄС, а щоб перейти до наступного етапу — переговорів про членство — потрібно було виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

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Станом на зараз Україна фактично виконала всі визначені рекомендації. Очікується, що 8 листопада Єврокомісія порекомендує ЄС почати переговори з Україною про членство.

Але початок переговорів має стати лише першим кроком до членства в ЄС. Надалі Україну будуть чекати тривалі переговори, в ході яких українське законодавство потрібно буде приводити у відповідність до європейського, а потім — ратифікація членства всіма державами ЄС.

Цей шлях від початку переговорів до ратифікації може зайняти роки або ж навіть десятиліття. Україна планує стати членом ЄС у 2024 році, в самому ж Брюсселі кажуть, що це може статися до 2030 року.

Раніше «ФАКТИ» писали, що вимагаючи від нашої країни виконання низки вимог, Європейський Союз сам відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня. Згідно з планами, прийнятими на початку цього року, ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку за рахунок наявних запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі й збільшення промислових потужностей.

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