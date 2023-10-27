ЄС не виконує зобов’язання щодо постачання Україні боєприпасів

Європейський Союз відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня. Згідно з планами, прийнятими на початку цього року, ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку за рахунок наявних запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі і збільшення промислових потужностей. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. Нагадаємо, польський генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що зимовий наступ росіян вельми небезпечний і може змінити перебіг війни.

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Як пише видання, ця ініціатива вже забезпечила близько 30% від запланованого і, виходячи з обсягу підписаних на сьогоднішній день контрактів, ризикує не досягти своєї мети. Кілька країн-членів у приватному порядку звернулися до зовнішньополітичного відомства блоку з проханням продовжити термін виконання контрактів, додали співрозмовники агентства. За їхніми словами, США, які прагнуть збільшити власне виробництво до приблизно 1 мільйона снарядів на рік у 2024 році, закликали ЄС активізувати свої зусилля. Представники Білого дому відмовилися від коментарів.

В умовах, коли український контрнаступ має обмежений прогрес, а союзники готуються до тривалої війни, поставки боєприпасів, обіцяні ЄС, мають вирішальне значення для того, щоб допомогти Україні йти в ногу з російським виробництвом. За деякими оцінками, наступного року російські заводи поставлять 2 мільйони снарядів в той час, як москва також отримує поставки з Північної Кореї і продовжує закуповувати снаряди радянських часів.

За словами одного з співрозмовників, союзники сподівалися, що їхня спільна підтримка відповідатиме російській за обсягом і що Київ отримає перевагу завдяки вищим стандартам західних снарядів і озброєнь. Люди просили не називати їхніх імен, обговорюючи свої побоювання щодо військових поставок. Президент України Володимир Зеленський заявив, що він стурбований тим, що війна між Ізраїлем і ХАМАС відверне увагу США та їхніх союзників від боротьби України за відвоювання своєї території у російських окупантів.

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Хоча в даний час немає великого збігу між загальними потребами Ізраїлю і України в боєприпасах, навіть перенаправлення невеликої кількості 155-мм артилерійських снарядів з Києва, якщо вони знадобляться Ізраїлю, має значення, коли їх так мало, сказав співрозмовник виданню.

За словами людей, знайомих з цією темою, поставки з наявних запасів ЄС включали міномети, а також снаряди більш високого калібру.

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До 31 травня країни-члени доставили близько 223 000 артилерійських боєприпасів (далекобійні самохідні, високоточні боєприпаси, а також мінометні боєприпаси) і 2300 ракет усіх типів, повідомив Пітер Стано, речник ЄС.

«Члени ЄС продовжують надавати боєприпаси з того часу, і сім країн розмістили замовлення на 155-мм боєприпаси через Європейське оборонне агентство», — додав він.

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Країни-члени ЄС неохоче надають конкретну інформацію про те, що вони надали, або про підписані ними контракти, і Стано відмовився обговорювати деталі контрактів або вартість розміщених замовлень.

Проте деякі країни поділилися цифрами в приватному порядку, в тому числі на зустрічах цього тижня, де кілька країн-членів попросили Службу зовнішньої діяльності ЄС продовжити березневий термін. Близько десятка країн, в тому числі країни Балтії, Німеччина, Нідерланди і Польща, поставили або планують спільно поставити від 300 000 до 400 000 боєприпасів, в основному в рамках ініціативи ЄС. Швеція, Фінляндія, Данія і Норвегія, яка не є членом ЄС, розмістили замовлення на суму 52 мільйони євро (55 мільйонів доларів), виробництво яких розпочнеться наступного року.

За словами одного зі співрозмовників, з моменту запуску ініціативи ціна на боєприпаси зросла, а це означає, що поточний бюджет може виявитися недостатнім для досягнення її цілей.

Ці цифри не включають усіх поставок, здійснених після російського вторгнення, а деякі країни могли постачати боєприпаси поза межами ЄС або не розголошувати свої поставки. Деякі країни-члени ЄС також здійснюють власні програми закупівель і прагнуть посилити свій промисловий потенціал так само, як і Україна.

Раніше публікувалося звернення президента Джозефа Байдена до громадян США: «Ми не можемо допустити і не допустимо, щоб такі терористи, як ХАМАС і такі тирани, як путін, перемогли».

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