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Події

Рік тому лише одружився: на Сватівському напрямку обірвалось життя українського бійця

20:45 6 листопада 2023
похорон В&#39;ячеслава Лішуна

На Рівненщині провели в останню путь В'ячеслава Лішуна. 44-річний воїн загинув 17 жовтня від мінно-вибухової травми. Він з побратимами виконував бойове завдання біля села Райгородка Сватівського району на Купянському напрямку, де россіяни продовжуть штурмові дії і несуть великі втрати, повідомляє місцева рада.

За інформацією земляків, В'ячеслав народився у Вараші Рівненської області. Після школи навчався на електрогазозварювальника у ПТУ-12. Працював старшим оператором. 12 березня 2022 року добровольцем він встав до лав армії для захисту України від ворога.

«Спочатку служив у 356-му навчальному артилерійському полку, — повідомляє місцева рада. — Згодом був переведений до 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, де проходив службу у вогнеметному взводі роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Воював біля Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара та в інших гарячих точках».

Вʼячеслав Лішун загинув біля села Райгородка Сватівського району

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Влітку 2022 року Вʼячеслав Лішун одружився, перебуваючи на реабілітації після поранення. Сповнений сил, повернувся назад на фронт. Без батька залишилися дочка та пасинок…

Поховали захисника на Алеї героїв.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали історію вчителя з Черкащини, який загинув біля Волновахи.

Про останні події на фронті та втрати ворога читайте тут.

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