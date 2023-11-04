Продовжується наступ на Мелітополь: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 3 листопада, на Таврійському напрямку наші військові ліквідували 463 окупанти та знищили 35 одиниць військової техніки ворога.

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Про це повідомили в Силах оборони Таврійського напрямку.

В повідомленні йдеться, що російські терористи завдали 22 авіаударів, провели 51 бойове зіткнення, здійснили 988 артобстрілів.

«В зоні відповідальності ОСУВ „Таврія“ на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат», — йдеться у повідомленні.

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ЗСУ відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

Ворог також безуспішно вів штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими захисниками та захисницями відбито близько 20 атак ворога.

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Росіяни намагалися штурмувати біля населеного пункту Старомайорське Донецької області та відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області.

«Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», — зазначають військові.

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Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1003 вогневих завдань. Втрати ворога склали 463 особи. Четверо терористів вирішили здатись в полон.

Також було знищено 35 одиниць військової техніки терористів, зокрема: 4 танки, 9 ББМ, 6 артсистем, 1 засіб ППО, 7 БпЛА, 6 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки, 4 склади боєприпасів.

Як повідомляли «ФАКТИ», за даними Генштабу, за добу на всіх ділянках фронту ЗСУ знищили понад 800 окупантів, 11 танків й 38 бойових броньованих машин ворога.

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