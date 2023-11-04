Метро на Виноградар: коли відновлять будівництво

Незважаючи на те, що з моменту повномасштабного нападу росії на нашу країну роботи над лінією метро на Виноградар припинилися, вже в у 2023 році їх відновили.

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Про те, на якому етапі будівництво зараз і коли буде збудована лінія метро, розповів у інтерв'ю начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

За його словами, у цьому році будівництво відновилося на відкритій ділянці, щоб усунути загрозу сповзання ґрунту. Наразі підрядник проводить роботи в котлованах, де зробили кріплення.

Також триває також коригування проєкту, тому роботи знову призупинили. Разом із тим після коригування договір із нинішнім підрядником не буде дійсним, тому забудовник оголосить торги на визначення нового підрядника.

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«От після цього ми відновимо будівництво», — констатував начальник метрополітену.

На затягування робіт впливає також і повномасштабна війна в Україні. Це відображається у відсутності коштів і мобілізації будівельників до лав ЗСУ.

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Та попри це Віктор Брагінський запевняє, що метро на Виноградар все одно з'явиться.

«Ми завжди наголошуємо, що метро на Виноградар збудують. Метро буде побудоване з гарантією у 100%, але воно буде тоді, коли пройде коригування, експертиза й коли підрядник зможе відновити роботи», — сказав він.

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Зазначимо, що раніше Брагінський повідомляв про те, що до кінця 2024 року побудують дві станції метро — «Мостицьку» та «Проспект Правди».

План-сєема будівництва

Нагадаємо, що «Виноградар» — це проєктована станція Сирецько-Печерської лінії метро в Києві. 13 жовтня 2017 року Київський метрополітен і «Київметропроектом» уклали угоду на розробку техніко-економічного обґрунтування та проєктування метро у напрямку Виноградара. Наприкінці 2018 року ПАТ «Київметробуд» виграло тендер на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар на суму 5,98 мільярда гривень.

До речі, наймолодшою на тепер станцією метро в Києві залишається станція «Теремки», яку побудували ще у 2013 році.

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