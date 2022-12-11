Війна росії проти України вже затягнулася. Нещодавно російський диктатор володимир путін заявив під час свого виступу, що війна в Україні може стати «тривалим процесом».

Російський диктатор має намір вести війну на виснаження.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю виданню «Обозреватель».

«путін буде намагатися витягнути з росії весь військовий потенціал для того, щоб вести війну з нами на виснаження. Це цілком очікувано. І для нього це єдиний вихід, тому що наступального потенціалу російська армія більше не має. На одній ділянці, в районі Бахмута або Авдіївки вони можуть створити ще якусь загрозу наступу, але лише загрозу. На інших ділянках вони ведуть жорстку оборону», — вважає експерт.

Олег Жданов впевнений, що у другій половині грудня путін проведе мобілізацію, хоч і заперечує це. Військкоми розносять повістки.

Зламати ситуацію на полі бою українському війську допоможе необхідна кількість конкретного озброєння великої дальності.

«Тоді ми можемо переламати цю ситуацію і справді розраховувати на ранній розгром російської армії на полі бою», — впевнений експерт.

Жданов наголосив, що путін виснажує свою армію. Такі процеси загрожують не просто втратою обороноздатності росії, а й можуть спровокувати громадянську війну та розпад російської федерації.

«Так, саме до цього йде. Мається на увазі відсутність оборонного потенціалу, тому я сумніваюся, що друга хвиля мобілізації буде успішнішою за першу. І настрої в росії вже не ті. Люди хоч і підтримують в основному війну з Україною, але вони вже починають ставити питання: зачекайте, чому ми повинні йти в бій, якщо є непереможна та легендарна армія. Де вона? Це головне питання — де наша армія. Відповідно, це і позначатиметься на якості набору», — додав Жданов.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко також зазначив, що путін у цій війні «перемелить» сотні тисяч своїх громадян, а також залишки озброєнь та остаточно знищить свою армію заради примарних сподівань, що світ зміниться й Захід перестане допомагати Україні.

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