Дощі, сильні пориви вітру та відключення світла: українців попередили про удари негоди
В неділю, 5 листопада, в низці областей України очікуються рясні дощі. А місцями можливі й потужні пориви вітру.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зокрема, дощі очікуються 5 листопада вночі у Вінницькій та Житомирській областях. Також вдень на Закарпатті.
«Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та в північно-східних областях пориви вітру 17−22 м/с», — додали в ДСНС.
Зокрема пориви вітру очікуються у Києві й області.
Громадян закликають бути обережними, тримаючись подалі від:
- рекламних щитів;
- ліній електропередач
- дерев.
Крім того, в деяких областях негода призвели до відключення світла вже сьогодні, у суботу, 4 листопада: знеструмлені тисячі споживачів у двох областях.
Про це повідомило Міністерство енергетики у Facebook.
Через погіршення погоди понад 2 тисячі споживачів у Хмельницькій та Кіровоградській областях залишилися без світла. Тривають роботи з відновлення електропостачання.
Крім того, через ворожі обстріли у шести областях України також спостерігаються проблеми зі світлом. Залишаються без електропостачання частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Херсонській областях.
Також Міненерго поінформувало, що один з енергоблоків, який виробляє електроенергію, виведено у короткостроковий ремонт. Він триватиме протягом доби.
Нагадаємо, минулими вихідними західні, північні та центральні області України накрила руйнівна негода. Шквальний вітер спричинив деревопад у низці регіонів. Через негоду проблеми зі світлом спостерігалися у половині областей. Були знеструмлені понад 300 тисяч споживачів. Крім того, у Києві через штормовий вітер загинули двоє людей.6