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Погода

Дощі, сильні пориви вітру та відключення світла: українців попередили про удари негоди

15:28 4 листопада 2023
Зламане дерево

В неділю, 5 листопада, в низці областей України очікуються рясні дощі. А місцями можливі й потужні пориви вітру.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, дощі очікуються 5 листопада вночі у Вінницькій та Житомирській областях. Також вдень на Закарпатті.

«Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та в північно-східних областях пориви вітру 17−22 м/с», — додали в ДСНС.

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Зокрема пориви вітру очікуються у Києві й області.

Громадян закликають бути обережними, тримаючись подалі від:

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  • рекламних щитів;
  • ліній електропередач
  • дерев.

Крім того, в деяких областях негода призвели до відключення світла вже сьогодні, у суботу, 4 листопада: знеструмлені тисячі споживачів у двох областях.

Про це повідомило Міністерство енергетики у Facebook.

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Через погіршення погоди понад 2 тисячі споживачів у Хмельницькій та Кіровоградській областях залишилися без світла. Тривають роботи з відновлення електропостачання.

Крім того, через ворожі обстріли у шести областях України також спостерігаються проблеми зі світлом. Залишаються без електропостачання частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Херсонській областях.

Також Міненерго поінформувало, що один з енергоблоків, який виробляє електроенергію, виведено у короткостроковий ремонт. Він триватиме протягом доби.

Нагадаємо, минулими вихідними західні, північні та центральні області України накрила руйнівна негода. Шквальний вітер спричинив деревопад у низці регіонів. Через негоду проблеми зі світлом спостерігалися у половині областей. Були знеструмлені понад 300 тисяч споживачів. Крім того, у Києві через штормовий вітер загинули двоє людей.

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