Кількість жертв негоди, яка вирує у Києві, збільшилася.

Як повідомив столичний голова Віталій Кличко, загибли двоє чоловіків віком 65 і 35 років. Ще семеро містян отримали травми й переломи. Пʼятьох з них медики шпиталізували, ще двом надали допомогу на місці.

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Фото поліції

«На цю годину зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев. На ліквідацію наслідків буревію задіяні 34 одиниці техніки та 208 працівників Аварійно-диспетчерської служби КО „Київзеленбуд“ та аварійні бригади комунальників в районах міста. Ліквідація наслідків негоди триває», — зазначив Кличко та закликав мешканців столиці бути обережними та без нагальної потреби не виходити на вулицю, адже негода вируватиме до кінця доби.

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В МВС уточнили, що люди загинули в Подільському та Шевченківському районах Києва. А в Оболонському районі столиці поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку. Наразі вже зафіксовані проблеми з електропостачанням у 12 регіонах держави (понад 780 населених пунктів). Найбільше — на Хмельниччині, Рівненщині та Львівщині.

Тим часом в «Укрзалізниці» повідомляють про затримку низки потягів — це є наслідками негоди, адже у деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, виникли проблеми з сигнальною системою та електромережею.

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«В Києві, попри шквальний вітер, що примудрився пошкодити накриття приміського вокзалу, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом», — додали в «УЗ».

Фото УЗ

До речі, постраждав і дах Дубенського замку Державного історико-культурного заповідника на Рівненщині.

Фото МВС

Фото МВС

Фото МВС

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання зняли аварійні елементи даху, що були пошкоджені внаслідок сильного вітру.

Нагадаємо, що енергетики попередили про аварійні відключення світла через сильний вітер та ймовірні пошкодження мереж.

Фото патрульної поліції Києва

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