Заміна президентом командувача Сил спецоперацій могла стати несподіванкою для Залужного

В п'ятницю, 3 листопада, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський в рамках ротацій у Міністерстві оборони замінив командувача Сил спеціальних операцій: замість генерала Віктора Хоренка призначено полковника Сергія Лупанчука.

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Як з'ясувалося, це стало несподіванкою як для самого Віктора Хоренка, так і для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, пише ТСН.

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Лупанчука командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України в указом президента № 728.

«Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», — сказано в указі.

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Попереднім указом № 727 Зеленський звільнив з посади командувача ССО Віктора Хоренка.

Варто зазначити, що нещодавно в статті журналу Time з'явилася інформація, що скоро буде звільнено «старшого генерала, відповідального за контрнаступ».

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У вечірньому відеозверненні до українців 3 листопада президент розповів, чого він очікує від нового командувача Сил спецоперацій полковника Сергія Лупанчука.

«Провів заміну в командному складі Збройних сил України — призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це досвідчений офіцер — бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів», — сказав президент.

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Зеленський також повідомив у відеозверненні, чим займатиметься колишній командувач ССО Віктор Хоренко.

«Генерал Віктор Хоренко, який командував Силами спеціальних операцій, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України», — сказав Зеленський.

Водночас сам Хоренко сказав, що остаточно не визначився, де служитиме.

«Ми все робитимемо для перемоги, але ще остаточно я не визначився», — зазначив він.

Крім того, генерал Віктор Хоренко повідомив, що про такі кадрові перестановки дізнався зі ЗМІ. Ба більше, за його словами, скидається на те, що для головнокомандувача Валерія Залужного це також стало несподіванкою.

Так кадрове рокірування Віктор Хоренко прокоментував в ефірі токшоу «Українська правда».

«Причини особисто не знаю. Скажу так, дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався також із головнокомандувачем, який також мені пояснити цього не зміг. Повинні були подавати подання до головкома, але він мені відповів, що ніхто такого не робив… Не розумію, що сталося… Він (Залужний — ред.) мене викликав і запитував, чи я в курсі, що за ситуація. Я сказав, що я не володію інформацією», — розповів екскомандувач ССО.

Хоренко зазначив, що скидається на те, що Залужний теж не знав про його звільнення.

Відповідаючи на запитання, чи може відставка бути пов’язана з якимось невдачами на фронті, Хоренко зазначив, що в розмові із Залужним про це не йшлося.

«Про це питання взагалі не йшлося. Коли я спілкувався з Валерієм Федоровичем, він сказав, що до мене питань із виконання завдань немає. Тобто ми вдало працюємо на певних напрямках і в цьому випадку — це також для мене питання», — сказав генерал.

Коментуючи призначення полковника Сергія Лупанчука, Хоренко зазначив, що вони ще не спілкувалися.

«Не можу нічого поки що сказати, тому що ще особисто не спілкувалися після цих подій. Можливо, з часом…» — резюмував Віктор Хоренко.

Своєю чергою в Офісі президента заявляють, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

«Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України. Таке подання було отримано Офісом президента згідно з чинним законодавством», — пояснив Машовець.

Варто зазначити, що відповідне формулювання міститься в пункті 5 статті 16 закону «Про національну безпеку України».

Хоренко був призначений на посаду командувача Сил спецоперацій 25 липня 2022 року. 16 серпня він увійшов до складу Ставки головнокомандувача.

Як відомо, Ставка це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України. Засідання Ставки відбуваються по мірі необхідності.

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