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Політика

Зміна варти: Кабмін позбавився шести заступників Резнікова та держсекретаря Міноборони

12:08 18 вересня 2023
Міноборони України

В Кабміні тривають кадрові зміни, розпочаті на початку вересня — невдовзі після відставки міністра оборони Олексія Резнікова, уряд ухвалив розпорядження щодо відставки його заступників

Про кадрові рішення повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Так, 18 вересня Кабмін звільнив:

  • Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України;
  • Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України;
  • Маляр Ганну Василівну з посади заступника міністра оборони України;
  • Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України;
  • Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
  • Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря міністерства оборони України.

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала кандидатуру Рустема Умєрова на посаду очільника оборонної офіції України, а президент Володимир Зеленський представив його військовим.

Фото зі сторінки Міноборони України

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