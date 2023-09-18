Зміна варти: Кабмін позбавився шести заступників Резнікова та держсекретаря Міноборони

В Кабміні тривають кадрові зміни, розпочаті на початку вересня — невдовзі після відставки міністра оборони Олексія Резнікова, уряд ухвалив розпорядження щодо відставки його заступників

Про кадрові рішення повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Так, 18 вересня Кабмін звільнив:

Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України;

Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України;

Маляр Ганну Василівну з посади заступника міністра оборони України;

Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України;

Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря міністерства оборони України.

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала кандидатуру Рустема Умєрова на посаду очільника оборонної офіції України, а президент Володимир Зеленський представив його військовим.

Фото зі сторінки Міноборони України

153

Читайте нас у Facebook та Instagram