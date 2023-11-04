«Звільнили генерала без обговорення з главкомом»: українці поставили під сумнів інформацію про відсторонення ексглави ССО Хоренка

Генерал-майор Віктор Хоренко, який командував Силами спеціальних операцій ЗСУ, був звільнений через подання очільника Міноборони Рустема Умєрова і продовжить службу у військовому відомстві.

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Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у Facebook 4 листопада.

«Учора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Силами спеціальних операцій ЗСУ. Генерал-майор Хоренко зараз потрібен на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України», — написав Умєров.

«Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни — давати підстави ворогу послаблювати Україну», — наголосив очільник Міноборони.

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Скрін посту міністра

Втім, деякі читачі сторінки Умєрова вважають, що його «зізнання» зроблені «заднім числом», і насправді на міністра здійснювався тиск деякими політиканами з ОП, які не бажають перемоги України у війні.

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Нагадаємо, 3 листопада Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій. Полковника Сергія Лупанчука призначено, но цю посаду замість генерала Віктора Хоренка. Згодом з'ясувалося, що це стало несподіванкою як для самого Віктора Хоренка, так і, ймовірно, для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

До речі, 4 листопада президент Зеленський відреагував на нещодавню статтю Залужного в The Economist, відкинувши тезу про патову ситуацію на фронті.



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