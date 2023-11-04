Залужний стане наступним: чому звільнення Хоренка спричинило грандіозний скандал

Ввечері 3 листопада президент Володимир Зеленським своїм указом звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Це наробило багато галасу — Хоренко каже, що дізнався про новину зі ЗМІ, і що звільнення відбулося в обхід головнокомандувача ЗСУ Залужного, його безпосереднього начальника.

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У ОП запевняють, що зробили все згідно з процедурою, пише ВВС.

Генерал-майор у ток-шоу «Української правди» сказав, що не знає причин такого рішення.

«Спілкувався з головнокомандувачем (Валерієм Залужним — Ред.), який також пояснити мені цього не зміг. Главком мав робити відповідне подання, але мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося», — сказав Хоренко.

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Віктор Хоренко з підлеглими

На питання, чи намагався зв'язатися з Офісом президента, відповів, що «не має такого доступу».

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Військові та експерти обурені, що президент ухвалив таке важливе для оборони країни рішення без погодження з Валерієм Залужним, а також побоюються, що саме Залужний може бути наступним у черзі на звільнення.

«Демонстративна образа»

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Цього тижня країну сколихнула стаття у Time, де серед усього іншого йшлося про те, як президент Зеленський віддає накази військовим, і як реагує на ускладнення ситуації на фронті та в тилу з наближенням зими.

Анонімні помічники Зеленського сказали Time, що варто чекати звільнення хоча би одного міністра і старшого генерала, відповідального за контрнаступ — через повільний прогрес України на фронті, і менш ніж через тиждень президент звільнив Хоренка.

Однак такі важливі рішення має ухвалювати і підписувати передусім головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а зі слів Хоренка випливає, що він цього не робив.

Військовий журналіст Юрій Бутусов пише, що джерела його видання «Цензор.Нет» у керівництві ЗСУ підтверджують, що ні звільнення Хоренка, ні призначення його наступника Сергія Лупанчука із Залужним не обговорювали і не погоджували.

Бутусов звертає увагу, що в своєму традиційному вечірньому зверненні Зеленський не пояснив, чому він знехтував повноваженнями Залужного, тобто навіть «не вважає за необхідне пояснити» свої рішення військовим і суспільству.

«Чи можна говорити взагалі про повагу ОП до військових під час війни, якщо так вчиняють з офіцером рівня Командувач ССО?» — реагує у своєму Facebook на резонансне звільнення полковник та народний депутат Роман Костенко.

Юрій Бутусов вважає, що заміна командувача пов'язана з політичними інтригами, а не продиктована військовою необхідністю, інакше Залужного би спитали.

На думку журналіста, в такий спосіб Офіс президента «демонстративно образив генерала», а також свідомо послаблює вплив в армії Залужного.

Позиція Офісу президента

В Офісі президента заявили, що Зеленський звільнив командувача згідно з процедурою — за поданням нового міністра оборони Рустема Умєрова.

«Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) ЗСУ призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України», — сказав у коментарі «Українській правді» заступник керівника ОП Роман Машовець.

У пункті 5 статті 16 закону «Про національну безпеку України» вказано, що хоч командувачі підпорядковані головнокомандувачу ЗСУ, а призначає і звільняє їх президент за поданням міністра оборони.

Залужний — наступний?

Бутусов припускає, що це не перше кадрове рішення в обхід главкома ЗСУ.

«Зеленський боїться Залужного як можливого конкурента на майбутніх виборах. Зміна командувача ССО без погодження з самим головнокомандувачем може бути попередженням про кадрові рішення як по інших вищих керівниках армії, так і по самому Залужному», — переконаний він.

Цього тижня, крім Times, широкий резонанс у суспільстві також викликала колонка Валерія Залужного для The Economist.

Там Залужний публічно озвучив те, про що довго говорили в Україні та світі — літній наступ завершився і перейшов у форму позиційної окопної боротьби, де ЗСУ звільняють територію у важких боях за кожну посадку і кожен метр.

Залужний відверто каже про причини, чому так сталось і чому ЗСУ не вдалось реалізувати стратегію прориву та виходу до Криму та Азовського моря.

Деякі експерти припустили, що та колонка може бути «криком душі» перед потенційним звільненням.

Нагадаємо, що пересічні українці впевнені, що звільнення Хоренка — результат «гри» політиканів, які не бажають виграшу Україною війни і цілеспрямовано ослаблюють силу ЗСУ.



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