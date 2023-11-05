Умисне провокували бійку: у Німеччині група росіян напала на українців

У пресі періодично публікують повідомлення про напади на українців за кордоном, як це, наприклад, сталося у Польщі, де місцеві мешканці спрямували агресію на громадянку України та її 5-річну дитину.

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А у Німеччині група з семи росіян напала на чотирьох українців у Бремені, повідомляє з посиланням на місцеві масмедіа «24 канал».

Це сталося 31 жовтня біля місцевого вокзалу, де 19-річні українці сиділи на лавці, коли до них підійшли росіяни та намагалися спровокувати сутичку, вигукуючи проросійські гасла. Вони вдарили одного українця пістолетом (!), вкрали його навушники та годинники, після чого втекли.

Німецькі журналісти пишуть, що поранений зазнав легких травм, йому надали амбулаторну допомогу.

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Втім, місцеві правоохоронці змогли затримати одного з нападників — 16-річного росіянина. Його згодом передали законним опікунам. Поліція зайнялася розслідуванням цієї справи.

Нагадаємо, що у шотландському Единбурзі вісім молодиків напали на українських підлітків: двох 13-річних хлопців та одного 15-річного. Старшого підлітка вдарили кулаком, один з молодших отримав удар ножем, а другому порвали вухо.

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Фото Pixabay

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