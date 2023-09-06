Підлітки з України стали жертвами нападу невідомих у шотландському Единбурзі

Останнім часом у ЗМІ почастішали повідомлення про те, що громадяни України за кордоном стають жертвами нападів. При чому не тільки дорослі, а й діти, як це нещодавно сталося у Німеччині, де чоловік скинув хлопчика з мосту через те, що школярі говорили українською.

Як повідомляє ВВС, напад на підлітків з України розслідує й поліція Великобританії — подія сталася у шотландському Единбурзі. Не виключено, що злочин має расове підгрунтя.

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У минулі вихідні вісім молодиків ввечорі напала на трьох дітей: двох 13-річних хлопців та одного 15-річного. Старшого підлітка вдарили кулаком, один з молодших отримав удар ножем, а другому порвали вухо. Медики надали хлопцям допомогу.

Наразі поліція просить місцевих мешканців допомогти з інформацією та пошуком нападників.

Нагадаємо, що в Чехії діти на екскурсії плюнули в обличчя дівчинці з України за її громадянство.

А влітку футбольні фанати у Польщі прийшла до помешкання, де жили двоє українців, та напали на них, використовуючи кийки, труби, мачете й хокейні ключки. Польска поліція зазначала, що окрім національних, інших причин для нападу не було. Особи нападників встановлені.

Фото Pixabay

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