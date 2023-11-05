В Раді придумали, що робити з покинутими у дворах та на вулицях «нічийними» автомобілями

Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну багато автовласників залишали свої автівки. Наприклад, в Києві людей закликали не кидати транспорт біля вокзалу, звідки містяни масово виїжджали в більш безпечні регіони. Втім, й зараз є чимало покинутих машин, які ніхто не забирає.

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Як пише wheel-news.com, вирішити цю проблеми взялися у Верховній Раді, де зареєстровано законопроєкт, який передбачає заходи із вилучення та евакуації транспортних засобів, покинутих на вулицях і у дворах, які їх власники не забирають протягом тривалого часу.

Документ пропонує вважати «безхазяйною» автівку за відсутності власника щонайменше протягом 3 років або вона простоює без руху в людному місці. Якщо авто простоює півроку, а інформації про власника, як і раніше, немає, балансоутримувач території зобов’язаний скласти акт і передати його в райдержадміністрацію.

Після цього у РДА формують комісію, включно з представниками адміністрації, балансоутримувача і поліції, яка протягом 3 місяців намагається знайти власника і повідомити йому про необхідність прибрати автомобіль. Якщо власник не з’являється протягом 3 років, автомобіль підлягає вилученню.

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Такі автівки пропонують виставляти на електронний аукціон, а виручені кошти розділено між державним і місцевим бюджетами.

Нагадаємо, що влітку Кабмін розширив перелік підстав для вивезення автомобіля з вулиць на штрафмайданчики.

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Фото Pixabay

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