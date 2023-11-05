«Щоб зрозуміти, як долати ворога, треба вбити принаймні одного особисто. Я вбив багатьох», — екскомандувач ССО генерал Хоренко

Колишній командувач Сил спеціальних операцій генерал Віктор Хоренко розповів, про що шкодує після свого звільнення.

«Про що я можу жалкувати — так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей», — розповів він.

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Командування Сил спеціальних операцій опублікувало «7 тез бойового генерала Віктора Хоренка»:

1. Є багато непоганих керівників в кабінетах. Але військами з кабінетів не командують. Не командують без досвіду.

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2. Щоб зрозуміти, як долати ворога — треба вбити принаймні одного особисто. Я вбив багатьох.

3. Основна моя мета — боротися з ворогами України. Я не знаю чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я ніколи не робив цього показово. Та я боротимуся.

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4. Я не публічний, в політику не граю. Сенс мого життя — помста ворогам України.

5. Головне для мене — бути чесним. Я завжди був чесним і відкритим перед своїми військовослужбовцями. Це основне — вміти висловлювати одне одному власну думку, вміти дослухатися.

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6. Про що я можу жалкувати — так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей.

7. Важко, будучи вожаком, покидати свою зграю. Та вовк може полювати і наодинці. Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає.

Як писали «ФАКТИ», ввечері 3 листопада президент Володимир Зеленським своїм указом звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Це наробило багато галасу — Хоренко каже, що дізнався про новину зі ЗМІ, і що звільнення відбулося в обхід головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, його безпосереднього начальника.

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