В перший понеділок місяця, 6 листопада, увага представників багатьох знаків Зодіаку буде сконцентрована на приємних змінах у сфері особистих відносин, вважають астрологи.



Можуть виникати бажання повернутися до своїх «колишніх» чи пустити до серця нові почуття. Однак ці відносини навряд чи матимуть майбутнє, тому сьогодні краще зосередитись на змінах у фінансовій сфері та виконанні робочих завдань — це матиме більш успішні перспективи, радять фахівці.

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Овен

Особливу увагу Овнам потрібно звернути на фінансові питання. Не відкривайте гаманець зайвий раз, щоб не витратити занадто велику суму. Також куплені речі не принесуть задоволення і довго не прослужать. У роботі проявляйте наполегливість, не бійтеся труднощів і невдач.

Телець

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Старі зв'язки і контакти ще стануть у пригоді Тельцям, тому зірки радять не переривати стосунків. Якщо вам доведеться ухвалити важливе рішення, будьте обережнішими, не ризикуйте і не змінюйте своє життя кардинально. Це може привернути неприємності, і ви пошкодуєте, що вчинили саме так.

Близнюки

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День вдалий і плідний. Що вища сьогодні активність Близнюків, то більше шансів реалізувати задумане й отримати гарний прибуток. Однак не ризикуйте і не експериментуйте: в усьому потрібно дотримуватися правил і не виходити за рамки закону. Не всі плани 6 листопада вам вдасться втілити в життя.

Рак

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Корисно мати чіткий план розвитку та реалістичні цілі. Тоді вам буде простіше ухвалювати рішення і обирати шляхи, щоб досягти поставлених результатів. Прислухайтеся до інтуїції: вона сьогодні дає вірні поради. Можливо, хтось із близьких друзів вас сильно розчарує.

Лев

Приділіть більше уваги фінансовим питанням, подумайте, як збільшити свій бюджет. А ось похід по магазинах Левам краще відкласти: зірки попереджають, що сьогодні можна витратити велику суму на непотрібні речі. Ділове спілкування пройде успішніше в неформальній обстановці.

Діва

Спілкуйтеся більше, розмовляйте з рідними, друзями і незнайомими людьми. Діви сьогодні отримають радісні новини, які помітно поліпшать їхній настрій. Справи, над якими ви працювали останнім часом, сьогодні почнуть приносити плоди. Будьте ввічливі й тактовні, щоб не почати сварку.

Терези

Більше говоріть на фінансові теми, обговорюйте з колегами вигідні угоди і бюджет. Так вам вдасться знайти оптимальне рішення і суттєво збільшити свій добробут. Готуйтеся до того, що багато планів 6 листопада доведеться змінювати. Однак із цього ви зможете отримати користь.

Скорпіон

Активний і завантажений день. Буде багато роботи, важливих зустрічей і переговорів, але це позитивно позначиться на вашій кар'єрі та професійному зростанні. Прислухайтеся до розмов навколо: ви можете дізнатися потрібну інформацію. Скорпіонам треба мислити позитивно і гнати від себе похмурі думки.

Стрілець

Багато часу сьогодні доведеться приділити виправленню помилок або спілкуванню з людьми з минулого. Можливо, Стрільці зустрінуться з колишніми партнерами або колегами. Активне спілкування буде продуктивним: ви отримаєте цікаву пропозицію або знайдете нових однодумців.

Козоріг

Новини, які ви дізнаєтеся сьогодні, вплинуть на ваші плани. Козорогам потрібно буде змінювати свій графік або виправляти якісь допущені раніше помилки. Зірки обіцяють вам сьогодні приємні сюрпризи. Похід по магазинах краще відкласти: куплені речі не принесуть задоволення і прослужать недовго.

Водолій

Підлаштуйтеся до змін, які починають входити у ваше життя. Водоліям доведеться користуватися чужим досвідом і порадами, щоб пристосуватися до нових реалій. Також зірки радять дуже уважно читати документи, перш ніж підписати їх або використовувати для роботи.

Риби

Сьогодні ви отримаєте радісні звістки. Більше спілкуйтеся, зустрічайтеся з різними людьми і обмінюйтеся думками. Шарм і чарівність Риб 6 листопада допоможуть їм просунутися в професійній сфері. Не варто починати сьогодні подорож або планувати поїздки: багато чого буде йти не за планом.

Варто нагадати, що за Східним гороскопом 6 листопада — день Земляного Дракона.

Але в честь людей, які працюють на землі, його часто називають Днем Дракона-Дачника. Крім того, саме 6 листопада вшановують дачників, які радують оточуючих гарними квітами, тож в деяких країнах цей день має назву «Дня Дракона-Дачника, який вирощує троянди», або «Днем Трояндового Дракона».

Такий Дракон — видатна індивідуальність, яка славиться своєю працьовитістю та завжди готова допомагати іншим. Однак він виявляє обережність, коли відчуває, що його можуть використовувати. Якщо Дракон відчуває, що хтось здатен самостійно справлятися з власними завданнями, але намагається перекласти цю відповідальність на нього, його реакція може бути дуже жорсткою і призвести до неприємних наслідків.

«Сьогодні на роботі рекомендується утриматися від початку проєктів, в яких беруть участь незнайомці. Це допоможе уникнути непередбачених труднощів та відпрацьовувати власні завдання», — радять знавці Східної астрології.

Крім того, в перший день тижня відомий мольфар радить провести грошовий ритуал зі свічкою, який допоможе позбутися бідності та кредитів, залучивши в своє життя багатство.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, кого з представників знаків Зодіаку чекає значний дохід, а кого — великі грошові надходження на тижні з 6 по 12 листопада.

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