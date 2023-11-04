Левів чекає значний дохід, а Скорпіонів — великі грошові надходження: фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 листопада

Сьогодні, в день Вогняного Тигра представників деяких знаків Зодіаку мають шанс зміцнити своє матеріальне становище.

Ще більший успіх чекає їх, а також людей, хто народився під іншими сузір'ями, на тижні, що проходитиме з 6 по 12 листопада, пише «Мета».

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При цьому серед них будуть і щасливчики, яким вищі сили допоможуть збагатитися.

Овен

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Представники знаку зможуть легко погасити кредит або ж закрити борги. Варто лише бути активним, не змінювати своєї думки, і твердо стояти на своєму.

Телець

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Легко буде розв'язувати проблеми, пов'язані з чужими грошима — боргами або аліментами. Втім, вам доведеться багато часу приділити документації й роботі з не надто цікавою для вас інформацією.

Близнюки

Ви зможете нарешті розв'язати питання з кредитами, адже на вас вже очікують раптові надходження. Наприклад, хтось зробить вам подарунок або ж заплатить за вас. Але нові дорогі покупки все ж краще відкласти, принаймні до кінця тижня.

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Рак

Не варто займатися бюджетом самостійно, краще передайте це людині, якій ви довіряєте. Можете не хвилюватися, все пройде якнайкраще. Самі ви, на жаль, не можете раціонально користуватися грошима і схильні витрачати їх на дрібниці та розваги. Тому варто ставитися до фінансів уважніше та не брати з собою великі суми.

Лев

Цього тижня на вас чекає значний дохід, зокрема, з додаткових джерел. Удача посміхнеться тим, хто буде активним, сміливим та ініціативним. Попри те, що загалом фінансовий стан буде стабільним, наприкінці тижня вихідні доведеться витратити на грошові справи.

Діва

Цього тижня доведеться витрачатися. Найбільше фінансів доведеться віддати за розваги та подарунки для близьких, з якими ви проведете багато часу. Проте найбільш активні представники знаку зможуть знайти спосіб перетворити своє хобі на джерело заробітку.

Терези

Якщо ваші справи торкатимуться фінансового становища, будьте готові відстоювати свою точку зору, щоб не втратити гроші. Також зірки обіцяють, що людина, якій ви довіряєте, допоможе вам збагатитися. Варто прислухатися до її порад.

Скорпіон

Період з 6 по 12 листопада буде дуже вдалим. На початку тижня чекайте на великі грошові надходження та подарунки. Удача всюди буде з вами. Проте астрологи категорично не радять йти на великий ризик.

Стрілець

Ваш фінансовий стан буде стабільним. Ви зможете зробити корисні та вигідні покупки, а також точно контролювати свої витрати. Дещо витратитися доведеться на вихідних — близькі люди очікують на ваш подарунок.

Козоріг

Вам випаде можливість збагатитися та зміцнити своє матеріальне положення. Зайвих витрат вдасться уникнути, а бюджет — раціонально розпланувати. Однак через стабільність ви можете почати лінуватися. Якщо поборете небажання працювати, зможете заробити більше грошей.

Водолій

В жодному разі не обговорюйте свої доходи з іншими, навіть рідними людьми. Також не варто ділитися і фінансовими планами. Якщо дотримаєтеся цих правил, зможете натрапити на дуже вигідну знахідку.

Риби

Збільшити свої статки можна, працюючи в команді. Також астрологи обіцяють вам приємний подарунок. Не варто уникати та боятися пропозицій в професійній сфері, вони виявляться дуже вигідними.

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