За тиждень до вторгнення окупантів став батьком: під час ракетного удару на Запоріжжі загинув артилерист з Вінниччини

3 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по розташуванню військової частини Збройних Сил України в селі Зарічне Запорізької області. За останніми даними, там загинули 28 військових, 53 поранені. Серед полеглих захисник з Вінниччини Віталій Присяжнюк. Воїну легендарної 128-ї Закарпатської гірсько-штурмової бригади був 41 рік.

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«Віталій закінчив Зозівський аграрний ліцей. Згодом, здобувши відповідну освіту, 11 років працював у поліції міста Київ. З 2017 року став до лав Збройних Сил на захист України.

Віталій служив водієм-заряджаючим обслуги реактивного артилерійського взводу реактивної артилерійської батареї, — повідомляє видання «Липовецькі вісті». — На війні познайомився зі своєю дружиною Юлією, яка теж служила у 128-й Закарпатській гірсько-штурмовій бригаді".

17 лютого 2022 року за тиждень до повномасштабного вторгнення у родині бійця народилася донька Кароліна.

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«Віталій був відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок, боровся за Україну, її свободу та незалежність. У воїна залишились батьки, брат, дружина та донечка».

Раніше «ФАКТИ» публікували допис Юрія Гудименка про про трагедію 128-ї бригади: «Ми повинні змінитися чи померти».

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