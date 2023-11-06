Гороскоп по картах Таро на новий тиждень: кому доведеться плакати від щастя

День Трояндового Дракона розпочинає новий тиждень, в якому представників багатьох знаків Зодіаку чекають пригоди та гарні новини.



Хтось плакатиме від щастя, а комусь доведеться зіткнутися з проблемами найближчими днями, розповідає сайт з гороскопами Slovofraza.

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Овен

Цей тиждень навряд чи виявиться найкращим. Вам доведеться розплачуватись за помилки та пожинати плоди вчинків, які комусь нашкодили. Будьте готові до випробувань та життєвих уроків.

Якщо ж ви вчиняли правильно і ніхто не затаїв на вас образи — проблем не буде. Однак вам однаково не варто розслаблятися. Займіться добрими справами та подумайте, чого ви хочете від життя.

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Телець

Найближчі сім днів принесуть вам як радість, так і сум. Постарайтеся не кидатися з крайнощів у крайність і утримати баланс. Виявіть мудрість і не дозволяйте обставинам впливати на ваш настрій.

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Не забувайте про друзів. Вони не лише допоможуть справою та словом, а й убережуть вас від помилок. Не здавайтеся і продовжуйте рухатися вперед, відпочинок та розваги варто мінімізувати.

Близнюки

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Вам варто зосередитись на своїх думках. Ви знаєте, що можете досягти більшого, але чомусь придушуєте свої амбіції. Настав час відкинути всі сумніви та почати діяти.

Не бійтеся помилитися, новий тиждень подарує вам безліч вдалих можливостей. Все вийде, важливо лише не сумніватися у власних силах. Вірте в диво і пам'ятайте, що ви гідні найкращого.

Рак

Успіх нарешті повернеться до вас «правильним» місцем. Ви будете приємно вражені, коли зрозумієте, що смуга невдач залишилася в минулому. Тепер вам варто відпочити після важкого періоду та насолодитися результатами своєї праці.

Крім цього, новий тиждень подарує вам можливість помиритися з тими, хто вам дорогий. Закопайте сокиру війни і не вплутуйтеся у нові конфлікти. Вони лише відбирають енергію.

Лев

Новий тиждень буде максимально насиченим. Вам доведеться багато працювати і не факт, що результати наполегливої роботи вас потішать. Однак не варто впадати у відчай, постарайтеся знайти гармонію і не хвилюватися через незначні складності.

Якщо ви зумієте взяти себе в руки, то до кінця тижня будете радіти та веселитися. Хтось вирішить зробити вам незабутній сюрприз. Прийміть його з вдячністю.

Діва

Готуйтеся до того, що плакатимете. Однак сльози викличе величезне щастя, яке увірветься у ваше життя, неначе ураган. Ви досягнете неймовірного успіху та отримаєте щедру винагороду за усі свої старання.

Однак постарайтеся не схибити. Хтось спробує вас спровокувати, бажаючи завдати удару по вашій репутації. Не піддавайтеся спокусам і пам'ятайте, заради чого ви розпочали цей шлях.

Терези

Цей тиждень подарує умиротворення. Ви забудете про проблеми та зможете насолодитися тим, що всі справи йдуть стабільно добре. Цей період — чудовий час для початку нових стосунків.

Якщо ж у вас вже є людина, яка підкорила ваше серце, порадуйте його спонтанним побаченням чи несподіваним подарунком. Не шкодуйте грошей та сил. Ваші старання точно оцінять.

Скорпіон

У найближчі сім днів ви можете зустріти людину, яка допоможе вирішити усі проблеми. Ймовірно, вам пощастить познайомитись із сильним і мудрим покровителем, який поділиться з вами цінними порадами.

Будьте вдячні за усю підтримку, але не переступайте межу. Пам'ятайте, що в усьому важлива міра. Не варто «вичавлювати» максимум, адже тоді від вас можуть відвернутися.

Стрілець

Вам не варто відкладати у довгу скриньку важливі справи. Намагайтеся закрити усі невирішені завдання до кінця тижня, і тоді до вихідних у вас з'явиться можливість повноцінно відпочити.

Якщо ж ви вирішите «розтягувати задоволення», ви не тільки втратите вільний час, але й ризикуєте потрапити у неприємності. Намагайтеся пам'ятати про важливе, якщо боїтеся щось забути — складіть план.

Козоріг

Вам варто готуватись до змін. Ймовірно, не всі події вам сподобаються, проте постарайтеся не панікувати. Все, що з вами станеться, піде вам на користь.

Приймайте рішення, слухаючи не лише свій внутрішній голос, а й поради родичів. Близькі люди бажають вам добра, тому не варто ігнорувати їхню думку.

Водолій

Новий тиждень здасться вам низкою дивних і несправедливих епізодів. Не варто намагатись щось змінити. Намагайтеся залягти на дно і не втручатися в події, які вам не подобаються.

До середини тижня буря вщухне, і тоді ви зможете почати діяти. Згадайте свої заповітні мрії та зробіть так, щоб вони стали реальністю. Усе вдасться.

Риби

Вам варто не втрачати оптимізм і спробувати трохи сповільнитись. Постарайтеся не рубати з плеча. Обмірковуйте свої рішення і не поспішайте з висновками, деякі події можуть вас здивувати.

Загалом новий тиждень допоможе вам знайти в собі впевненість і спокій. Збережіть ці якості та не давайте емоціям усе зіпсувати. Дійте, але без авантюр.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому зірки обіцяють значний дохід і грошові надходження у період з 6 по 12 листопада.

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