Заборонено законом: кого мобілізують лише за власним бажанням і добровільною згодою

В Україні загальна мобілізація та воєнний стан тривають з 24 лютого 2022 року. Під час воєнного стану в Україні всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними і будь-хто з них може бути призваним по мобілізації, якщо не має відстрочки та визнаний придатним постановою ВЛК. Втім, деякі категорії військовозобов'язаних можна призвати за мобілізацією тільки за їх власним бажанням, нагадує NV з посиланням на юристку Юридичної сотні Марію Звягінцеву.

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Під час воєнного стану і загальної мобілізації законодавство передбачає виключення з правил, коли військовозобов'язаних чоловіків не призивають за мобілізацією, незалежно від того, чи признала військово-лікарська комісія їх придатними до служби. Право на відстрочку гарантує стаття 23 закону України Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

Відстрочка існує для військовозобов'язаних, які мають підстави, передбачені Законом. Їх не призивають за мобілізацією, і це право існує та гарантоване законом. Відстрочку необхідно підтверджувати у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки ― для цього необхідно отримати повістку і прийти до ТЦК.

Кого можна мобілізувати лише добровільно

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Серед військовозобов'язаних визначили 13 категорій, які мають право на відстрочку від мобілізації і можуть мобілізуватися тільки за власним бажанням. Вони пред’являють в ТЦК документи про відстрочку. За необхідності правил обліку можуть проходити ВЛК. Але призвати за мобілізацією їх можна, якщо вони виявляють власне бажання до цього попри наявну відстроку. Це:

1) особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групп, підтвердженою в Україні;

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2) жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

3) жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

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4) заброньовані на період мобілізації та на воєнний час порядку, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку за:

органами державної влади;

іншими державними органами;

органами місцевого самоврядування;

підприємствами, установами і організаціями;

5) жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

6) жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

7) жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, передбачені в законі, які підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

8) опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

9) зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

10) жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

11) усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

12) які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;

13) жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;

осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Відзначимо, що хоча потреба у свіжих силах на фронті є справді величезною, призивати до війська всіх без винятку чоловіків в Україні навряд чи будуть.

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