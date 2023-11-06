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Став між братом і своєю «коханкою»: Меладзе в Берліні вийшов на сцену з Тарасовою

15:15 6 листопада 2023
Меладзе

Новина про розлучення співачки Віри Брежнєвої та композитора Костянтина Меладзе після 8 років шлюбу стала для шанувальників пари справжнім шоком. Експодружжя ніяк не пояснило свій несподіваний розрив, а тому фанати одразу почали будувати власні теорії.

Так, деякі «знавці» вирішили, що справжньою причиною розлучення стала поява у Віри молодої конкурентки. Мовляв, 22-річна співачка Софія Тарасова, з якою зараз працює продюсер, — його нова обраниця.


Нещодавно сам Костянтин записав з нею дует, а цього разу Софія вийшла на сцену з його молодшим братом Валерієм.

Разом вони виступили на концерті у Берліні. У фіналі концерту на сцену піднявся і сам розведений Костянтин: він зупинився між Софією та братом.

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Щоправда, на подив публіки, ознак закоханості між співачкою та продюсером не було видно: можливо, ці двоє — генії конспірації.

Разом з тим, Віра Брежнєва зробила відверте зізнання про розлучення, а Костянтин Меладзе до цих пір мовчить. Довгий час його не було видно на публіці, він перебував у своєму маєтку в Італії. А нещодавно продюсера помітили одного в одному з ресторанів у Швейцарії.

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