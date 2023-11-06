Крадіжка землі: нардепу Горвату призначили майже 27 млн грн застави

У понеділок, 6 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату групи «Довіра» Роберту Горвату запобіжний захід у вигляді 26,84 млн грн застави.

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Горвата підозрюють у заволодінні землею на Закарпатті, через що державі завдано понад 123 млн гривень збитків.



Слідчий суддя ВАКС Олег Федоров визначив Горвату 26,84 млн гривень застави з покладанням низки обов'язків.

Політик, зокрема, має носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, прибувати на першу вимогу та повідомляти про зміну місця проживання.

За даними слідства, у 2016−2019 роках нардеп розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га, які перебували у постійному користуванні державного підприємства. Політик для цього скористався своїм впливом на посадовців Головного управління Держгеокадастру Закарпаття. Ці землі перебували у постійному користуванні ДП «Леанка».

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Після припинення права користування керівник ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізичним особам. А вони потім продали їхній компанії, підконтрольній організатору схеми.

Внаслідок таких дій державі заподіяно понад 123 млн гривень збитків.

Нагадаємо, сьогодні вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт екснардепа та колишнього очільника «Укрбуду» Максима Микитася.

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