Буде зобов’язаний носити електронний браслет: Дубінського помістили під домашній арешт

Суд відправив під домашній арешт народного депутата Олександра Дубінському, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

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Про це повідомляє «Суспільне».

Суд частково задовольнив прохання прокурора. Окрім домашнього арешту, Дубінський також буде зобов'язаний носити електронний браслет.

При цьому відлучатися йому можна буде лише до медиків і в укриття під час повітряних тривог.

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Зазначимо, що 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського, оскільки його підозрюють у причетності до організації незаконних виїздів чоловіків з України.

Пізніше Державне бюро розслідувань оприлюднило запис розмови Дубінського, на якій він пояснював родичу, як нелегально виїхати за кордон. Вже 3 листопада нардепу офіційно оголосили про підозру щодо організації схеми для ухилянтів. За даними правоохоронців, йому вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

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Нагадаємо, сьогодні вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт екснардепа та колишнього очільника «Укрбуду» Максима Микитася.

А народному депутату групи «Довіра» Роберту Горвату суд обрав запобіжний захід у вигляді 26,84 млн грн застави.

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