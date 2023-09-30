«Іди захищай Батьківщину»: Потап зробив спробу реабілітуватися за «волонтерство»

Популярний до війни український виконавець Потап уперто намагається повернути прихильність слухачів, які не можуть пробачити йому відсутність в Україні на початку війни.

Перша спроба колишньої зірки повернутися на музичний Олімп вийшла геть невдалою: пісню з рядком «Де ночі провела? Я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила» багато слухачів розцінили як знущання над темою допомоги бійцям на фронті.

Цього разу Потап, вочевидь, провів «роботу над помилками» і представив реліз нової пісні «Тихої ночі» у колаборації з виконавцем Horizon на своїй сторінці у Instagram. Крім того, пісня вийшла на ютуб-каналі артиста.

У підписі до публікації Потап розповів, що Horizon скинув йому цей біт, коли Україну щоночі бомбили, а люди забули про сон, сидячи в укриттях і переживаючи за себе та близьких.

«Я знаю, що у кожного із нас відгукнуться ці сенси. Ми сумуємо за нормальними простими речами: за зустрічами з батьками, за можливістю не чути сирени та вибухи, за відкритим небом і ще багато за чим. Як ніколи, зараз ми всі дуже цінуємо ті мирні часи і спогади. І хочемо, щоб якнайскоріше усе найкраще з цього мирного життя повернулося до нас!», — написав Потап.

Треба сказати, що багатьом користувачам нова пісня Потапа припала до душі.

«Офігенно, старий добрий По! Клас», «Вітаю з прем'єрою». «Дуже сподобалася пісня та кліп», «Олексію Андрійовичу, вітаю з прем'єрою, найкращий», «Нарешті! З прем'єрою вас, хлопці». «Дуже хороше виконання», — пишуть слухачі у коментарях.

В той же час багато колишніх прихильників зірки почали кепкувати з його твердження «Слухайте на всіх платформах».

«На яких, соромлюся спитати, майданчиках? На дворових?» — пишуть вони. Також вказують, що чекають «великого інтерв'ю у Раміни, чи Гордона, чи Єфросініної» та пишуть про те, що «пісня класна, але Потап у кліпі зайвий». Та радять співакові перестати писати пісеньки, а йти захищати Батьківщину.

В той же час кількість хейту в коментарях набагато зменшилась. І якщо, можливо, співак почне за прикладом Вакарчука виступати перед бійцями, то, цілком вірогідно, що українці згодом забудуть про його «втечу» до Іспанії та «волонтерство».

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