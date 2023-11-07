Від учора, дня Трояндового Дракона, триває 24-й місячний день. Астрологи вважають, що вівторок, 7 листопада, день, так би мовити, глобальний. Події, які відбуватимуться сьогодні, мають бути доленосними, а проєкти — масштабними. На дрібні справи цього дня не варто відволікатися, аби не прогавити шанс та не розпорошувати сили даремно. Також сьогоднішній день вдалий для особистих контактів — як вдома, так і на роботі.

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Овен

День вдалий у фінансовому плані. Овни можуть отримати несподіваний дохід або надбавку до зарплати. Чарівність і шарм допоможуть вам у спілкуванні, більше знайомтеся і розмовляйте з потрібними вам людьми. Вечір проведіть поза домом: сходіть у галасливе місце, поїдьте на машині, інформує Ukr.Media.

Телець

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Постарайтеся сьогодні зменшити свою ділову активність і за можливості трохи розслабитися. Це допоможе поглянути на проблеми під іншим кутом і збільшить вашу працездатність. Зірки радять трохи побалувати себе, винагородити за хороші результати, купити невеликий подарунок.

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Близнюки

У вас цього дня буде бойовий настрій, коли вдається буквально все. Ви заряджені на результат, але обставини можуть бути проти вас. Близнюкам потрібно бути гнучкішими, підлаштовуватися під нові обставини і не засмучуватися, якщо щось піде не за планом. Увечері вам у чомусь дуже пощастить.

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Рак

Мрії Раків цього дня можуть почати здійснюватися. Намагайтеся більше думати про предмет своїх бажань, візуалізувати результат. Також корисно робити кроки в цьому напрямку, ризикувати і проявляти ініціативу. Перша половина дня буде більш легкою і вдалою. Серйозні справи краще відкласти.

Лев

На сьогодні гороскоп рекомендує Левам почати заощаджувати і рідше заглядати у свій гаманець. Ви відчуватимете підвищену тривожність, тому краще зменшити активність і трохи розслабитися. Щоб зняти стрес, поговоріть із близькими людьми, розкажіть їм про свої переживання.

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Діва

Перш ніж почати новий проєкт, закінчіть усі розпочаті справи і виконайте зобов'язання. Тоді ви не будете відволікатися і зможете сконцентруватися на чомусь важливому. Інформацію, отриману 7 листопада, обов'язково перевіряйте і не вірте всьому, що оточуючі будуть вам говорити.

Терези

Плідний і дуже активний день очікується сьогодні у Терезів. Вам необхідно закінчити свої справи і встигнути допомогти близьким з їхніми проблемами. Ідеї, які вас відвідають, можуть змінити багато чого у вашому житті, тому їх варто запам'ятати. Якщо ви самотні, то 7 листопада є шанс зустріти когось особливого.

Скорпіон

Питання, які ви обговорювали останнім часом, сьогодні знову будуть актуальними і доведеться до них повертатися. Скорпіони відчують підвищену тривожність, що негативно позначиться на їхній здатності ухвалювати зважені рішення. Спілкування з коханою людиною допоможе розслабитися.

Стрілець

Якщо не вдається вирішити якісь питання стандартними методами, застосовуйте творчий підхід, вмикайте фантазію. У Стрільців можливі проблеми в особистих стосунках. Намагайтеся зберігати оптимістичний настрій, у важкі моменти звертайтеся до друзів по допомогу.

Козоріг

Не пропустіть вигідні можливості, які відкриються перед вами сьогодні. Якщо ви правильно розподілите свої зусилля, деякі ваші мрії можуть реалізуватися. Старі незавершені справи тягнуть вас назад і не дають зосередитися на нових проєктах: закінчіть їх і сфокусуйтеся на майбутньому.

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Водолій

Складний в емоційному плані день. 7 листопада Водолії відчуватимуть підвищену тривожність і внутрішню напруженість. Відкладіть на інший день ухвалення важливих рішень, також краще не займатися роботою, яка вимагає уваги і посидючості. Більше спілкуйтеся з близькими.

Риби

За певних зусиль з вашого боку, деякі бажання можуть здійснитися. Проявляйте активність, пропонуйте цікаві ідеї та використовуйте всі вигідні можливості. Зірки попереджають, що зайва мрійливість Риб відволікатиме їх від роботи і заважатиме зосередитися.

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Фото Pixabay

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