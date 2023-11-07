Стало відомо про візит путіна до Казахстану

Казахстан очікує на візит президента росії володимира путіна, який нещодавно здійснив поїздку до Китаю, 9 листопада. Очільник кремля зустрінеться з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим у столиці Астані, щоб обговорити «питання стратегічного партнерства». Про це повідомила пресслужба лідера Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

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Токаєв відвідав росію лише на початку жовтня, щоб відсвяткувати 71-й день народження путіна.

Багата на нафту сусідня країна Казахстан стала особливо важливою для москви у зв'язку з її власною агресивною війною проти України і запровадженими в результаті цього західними санкціями. Колишня радянська республіка традиційно є партнером росії. Водночас в останні місяці президент Токаєв неодноразово висловлював застереження щодо війни проти України і підтверджував, що його країна підтримує режим санкцій ЄС та інших держав. Крім того, західні країни все частіше шукають зближення з центральноазіатською республікою: наприклад, на початку листопада Астану відвідав глава Франції Еммануель Макрон.

Додамо, що для путіна візит до Казахстану є черговою закордонною поїздкою після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт за підозрою у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Однак, як і Киргизстан та Китай, куди путін їздив у жовтні, Казахстан не ратифікував Римський статут МКС, тому там лідеру кремля не загрожує арешт.

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