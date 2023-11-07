На користь путіна готують маніпуляції під час виборів, — ISW

Російський уряд тестує електронну систему голосування напередодні президентських виборів 2024 року. Це, ймовірно, сприятиме подальшій підтримці зусиль з маніпулювання результатами на користь президента росії володимира путіна, який планує взяти участь у виборах, хоча публічно про це ще не заявляв. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Російське опозиційне видання Meduza повідомило 4 листопада, що російський портал державних послуг «Госуслуги» розіслав листи, в яких запрошував громадян росії, в тому числі співробітників Meduza, протестувати дистанційну електронну систему 15−17 листопада. У листах також зазначалося, що всі повнолітні громадяни росії мають право взяти участь у тестуванні.

Російський уряд офіційно оголосив про тестування 31 жовтня, а «Медуза» повідомила, що джерело в уряді заявило, що російський уряд має намір, щоб якомога більше суб'єктів рф використовували електронне голосування на президентських виборах. Ця публічна підготовка до виборів прикметна тим, що путін ще не оголосив про свою офіційну кампанію, а російські державні ЗМІ ще не почали позиціювати диктатора як єдиного життєздатного кандидата.

Додамо, що вибори президента у росії заплановані на 17 березня 2024 року. За даними британської розвідки, виборча кампанія путіна неформально почнеться у листопаді, він намагатиметься мінімізувати непопулярні політичні кроки.

Раніше експерт пояснив, чому економічні санкції, запроваджені Заходом проти рф не зупинили агресивну війну путіна.

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