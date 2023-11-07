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«Ніхто з цивільних не має права відкривати свій рот на тих, хто на фронті захищає Україну», — Дмитро Ярош

13:12 7 листопада 2023
Дмитро Ярош
Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош закликав українців до єдності, зазначивши, що політичні та ідеологічні розбіжності наразі нічого не варті.

«Ніхто з цивільних не має жодного права відкривати свій рот на тих, хто на фронті захищає Україну, — такий допис на фоні мовного скандалу за участі екснардепки Ірини Фаріон опублікував у соцмережах Дмитро Ярош. — Ніякі політичні, партійні, ідеологічні тощо розбіжності зараз не варті нічого.

Ніщо нас, українців, не має розділяти.

Зараз важливо одне — зберегти Націю та перемогти у нашій священній Війні за Незалежність.

Все інше — від лукавого та гра на руку одвічного ворога.

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У єдності Нації — сила і майбутня Перемога!

Фото із соцмереж

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Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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