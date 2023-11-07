«Ніхто з цивільних не має права відкривати свій рот на тих, хто на фронті захищає Україну», — Дмитро Ярош
«Ніхто з цивільних не має жодного права відкривати свій рот на тих, хто на фронті захищає Україну, — такий допис на фоні мовного скандалу за участі екснардепки Ірини Фаріон опублікував у соцмережах Дмитро Ярош. — Ніякі політичні, партійні, ідеологічні тощо розбіжності зараз не варті нічого.
Ніщо нас, українців, не має розділяти.
Зараз важливо одне — зберегти Націю та перемогти у нашій священній Війні за Незалежність.
Все інше — від лукавого та гра на руку одвічного ворога.
У єдності Нації — сила і майбутня Перемога!
Фото із соцмереж
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