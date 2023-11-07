«Ми це повинні зупинити»: через мігрантів в школах італійського міста запроваджують спеціальні заходи

Влада Монфальконе, міста на півночі Італії, яка потерпає від напливу нелегалів з мусульманських країн, планує регулювати кількість учнів у шкільних класах таким чином, щоб діти з сімей мігрантів не переважали. Це передбачено планом, затвердженим на 2024−2027 роки радою цього 28-тисячного портового міста.

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«Ми повинні втрутитися зараз, щоб впоратися з ситуацією, яка не має аналогів у всій Італії, викликаною сильним припливом мігрантів, — заявила мер міста Анна Марія Чізінт, повідомляє Fanpage.it. — Ми живемо в драматичній ситуації процесу ісламізації, який ми повинні зупинити».

Мерія Монфальконе закликала вищу регіональну владу забезпечити розподіл учнів таким чином, щоб можна було дотриматись максимального ліміту на кількість прийнятих учнів. Це означає, що на одну школу має припадати 1 200 дітей. Наразі в цьому навчальному році в одній школі навчається 1 407 учнів, 78% з яких є представниками мігрантських громад. За словами мера, переважання учнів з мігрантських сімей має серйозний вплив на викладання та шкільну систему в цілому.

«Переважання в класах дітей, які не розмовляють італійською, означає, що італійська мова більше не є мовою викладання. Італійські діти змушені жити в ізоляції. Ми більше не можемо з цим миритися», — підкреслила Чізінт.

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Мер, яка є членом правої Антиімміграційної ліги, привернула до себе широку увагу цього літа, коли публічно пригрозила застосувати спеціальні заходи проти тих, хто купається в морі в одязі, відмінному від звичайних купальників. Попередження було спрямоване насамперед на жінок з мусульманської громади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Норвегії посилюють умови програми допомоги біженцям з України, а у Великій Британії майже 5000 українців можуть залишитись без даху над головою.

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