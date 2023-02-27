На пляж італійського курорту викинуло майже 60 трупів, включно з грудним немовлям

На півдні Італії завершується масштабна пошуково-рятувальна операція на суші та на морі. Її довелося організувати після аварії судна, на борту якого перебували понад 100 нелегалів. Їхню точну кількість поки ніхто назвати не може. Італійська влада повідомила, що загинули 58 осіб, включно з немовлям.

Корабельна аварія сталася недалеко від морського курорту Стеккато-Ді-Кутро на східному узбережжі Калабрії. Під час спроби висадки на берег у шторм судно розкололося на частини. На пляж викинуло спочатку 28 трупів.

Частина нелегалів змогла вплав дістатися берега. Там їх підібрали рятувальники.

Представник берегової охорони Італії повідомив журналістам, що станом на ранок 26 лютого було врятовано 80 осіб. Їм надано необхідну медичну допомогу.

Пожежники та інші аварійні служби продовжували пошук тих, хто вижив, за допомогою гідроциклів, але погана погода ускладнила проведення операції.

Італійські ЗМІ повідомляють, що на судні перебували вихідці з Ірану, Афганістану, Сомалі та Пакистану.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила глибоку скорботу у зв'язку з трагедією. Вона наголосила, що відповідальність за загибель нелегалів несуть торговці людьми.

«Нелюдяно обмінювати життя чоловіків, жінок і дітей на гроші, які вони платять за „квитки“. Їм обіцяють безпечну подорож, і ці нещасні віддають останнє за хибну перспективу», — сказала Мелоні.

Італія залишається одним із головних пунктів висадки нелегалів, які намагаються потрапити до Європи морським шляхом. У пошуках кращого життя мігранти намагаються перетнути Середземне море, довіряючи своє життя торговцям людьми та контрабандистам із Північної Африки.

Вони забувають про те, що так званий центральний середземноморський маршрут з Африки до Італії вважається одним із найнебезпечніших у світі. За даними Міжнародної організації з міграції, з 2014 року на цьому маршруті загинули або пропали безвісти понад 20 тисяч осіб.

Нагадаємо, у США у вантажівці знайдено мертвими 46 нелегалів.

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