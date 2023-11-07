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Через проросійські заяви на похороні бійця священнику з Буковини заборонили 12 років служити

20:30 10 листопада 2023
храм

Глибоцький районний суд Чернівецької області визнав священнослужителя Української Православної Церкви винним у колабораціонізмі. Про це стало відомо із опублікованого вироку.

За матеріалами справи, 23 березня 2023 року, перебуваючи на кладовищі села Черепківці під час поховання загиблого військовослужбовця Збройних Сил України священник публічно звернувся з промовою до понад 60 людей. У ній містилися висловлювання наступного змісту: «…Донбас і Крим не наші землі, що там російськомовні люди і українців там ненавидять, тому не треба туди йти… Америка буде воювати з росією на території України, що ми зараз і бачимо, що зараз і робиться». Тим самим, йдеться у вироку, священник публічно заперечив здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України.

Суду було подано заяву обвинуваченого щодо беззаперечного визнання своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення. Останній погодився із встановленими досудовим розслідуванням обставинами, надав згоду на розгляд обвинувального акту у спрощеному провадженні без його участі.

Суд призначив священнику покарання у виді позбавлення права обіймати посади в релігійних організаціях та здійснювати діяльність, пов`язану з публічними виступами, строком на 12 років.

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Раніше повідомлялося, що матір загиблого азовця написала на плакаті московським попам та вірянам: «За ваші гроші була куплена ракета, яка вбила мого єдиного сина».

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