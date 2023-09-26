Херсонський священик таємно приторговував зброєю, що залишилася після втечі окупантів (фото, відео)

Правоохоронці продовжують затримувати священиків Московського патріархату. Якщо нещодавно під Києвом був затриманий «батюшка"-колаборант, то у Херсоні співробітникам спецслужби попався настоятель одного з храмів УПЦ (МП), який торгував російською зброєю та боєприпасами

Як повідомляють в СБУ, чоловік підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі рашистів з обласного центру.

Фото СБУ

Клірик зберігав озброєння у двох схронах, один з яких знаходится на території будівельного майданчика, де зводився новий храм УПЦ (МП) у Херсоні. Настоятеля затримали «на гарячому», поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси «Ігла» з комплектуючими.

Фото СБУ

Фото СБУ

У «доповнення» до цих ПЗРК священник «пропонував» придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7. Вартість цих засобів ураження настоятель оцінив у 115 тисяч в гривневому еквіваленті.

Фігурант підшукував покупців через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах.

Читайте також: Зберігав арсенал зброї та боєприпасів: на Київщині викрили «ощадливого» військкома

Під час огляду схрону на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні вилучено 5 пострілів та 2 порохових заряди для гранатометів.

Фото СБУ

Фото СБУ

Другий схрон був обладнаний у підвалі дев’ятиповерхового будинку. Там священник зберігав кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими; 3 бойові гранати Ф-1; майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ.

Раніше Служба безпека зібрала доказову базу на колишнього настоятеля одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП), який підтримав збройну агресію рф. Клірик, зокрема, благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі.

Фото СБУ

121

Читайте нас у Facebook та Instagram