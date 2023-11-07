Загинув польський доброволець, який воював за Україну і брав участь в обороні Авдіївки

49-річний польський доброволець Мацей Беднарський, який воював на боці Збройних Сил України, помер в одній з лікарень Харкова. Чоловік, який брав участь, зокрема, в обороні Авдіївки, яку продовжують штурмувати окупанти, зазнаючи величезних втрат, два тижні тому потрапив у важку автомобільну аварію. Про смерть чоловіка повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Кароліна Бака-Погоржельська.

РЕКЛАМА

«Ти помер на наступний день після того, як ти мені наснився, ти встав з лікарняного ліжка в халаті, в якому я бачила тебе востаннє, без слідів аварії та операції, і знайшов мене в коридорі. Я більше ніколи не хочу цього чути», — йдеться в опублікованому дописі.

Точні обставини трагічного випадку поки не з'ясовані. Відомо лише, що 49-річний чоловік отримав відпустку, яка дозволила йому відпочити від бойових дій на фронті. Під час поїздки сталася серйозна автомобільна аварія. Відтоді Мацей Беднарський перебував в одній з харківських лікарень, де лікарі боролися за його життя. Чоловік перебував у комі, з якої його планували вивести, а потім перевезти до Києва для подальшого лікування.

Мацей Беднарський воював на фронті з 2022 року. Він служив польовим медиком у 53-й мотопіхотній бригаді, підтримуючи регулярні війська на передовій. Переважно служив на Донбасі, останнім часом брав участь в обороні Авдіївки, де зараз точаться найзапекліші бої. Як він сам пояснив, він одягнув українську форму, коли побачив у ЗМІ фотографії масового вбивства мирного населення в Бучі та Ірпені. Тоді він вирішив, що це його доля — сприяти тому, щоб подібні ситуації більше ніколи не повторилися.

РЕКЛАМА

Загальна кількість поляків, які воюють на українському фронті або загинули, невідома. Раніше повідомлялось, що в лавах «Інтернаціонального Легіону» проти російських загарбників воюють добровольці з понад 50 країн світу.

РЕКЛАМА

117

Читайте нас у Facebook та Instagram