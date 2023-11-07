За хабар у 5000 доларів лікар з Чернігова відбувся штрафом

В Україні покарали чергового медика-корупціонера. Так, Деснянський районний суд міста Чернігова визнав лікаря винним у зловживанні впливом. Про це стало відомо з опублікованого у Єдиному реєстрі вироку.

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Досудовим розслідуванням установлено, що у 2014 році обвинувачуваного призначено на посаду лікаря-ортопеда-травматолога по веденню реабілітаційної роботи спеціалізованої міжрайонної фтизіопульмонологічної МСЕК. На початку березня 2023 року до нього звернувся місцевий житель й повідомив, що йому необхідно пройти відповідні діагностичні обстеження і зібрати необхідні медичні та інші документи щодо встановлення інвалідності. Лікар сказав, що за 5000 доларів США вплине на голову та членів МСЕК комунального медичного закладу «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Чернігівської облради. Бо, за його словами, тривалий час працює у медичній сфері та має необхідні знайомства. Крім того, він підбурив пацієнта до підкупу ортопеда-травматолога 2000 гривень.

Вже за два місяці лікар отримав першу половину від суми — 2700 доларів США. Невдовзі призначив зустріч для передачі йому другої частини неправомірної вигоди в сумі 2300 доларів. Тоді ж лікаря затримали.

Судом встановлено, що обвинувачений раніше не судимий, негативних характеристик за місцем проживання не мав, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебував.

Зрештою, служителі Феміди затвердили угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Чернігівської обласної прокуратури та обвинуваченим. Останній має сплатити штраф 76 500 гривень.

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Нагадаємо, у Житомирі на гарячому затримали голову обласної військово-лікарської комісії, яка робила «бізнес» на ухилянтах.

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