«Дві системи нічного бачення для земляків із 46-ї ОАеМБр»: українців просять допомогти закрити збір на приладдя

Не секрет, що прилади нічного бачення, як і дрони, відіграють велику роль у російсько-українській війні. Так, аналітики Інституту вивчення війни продивилися безліч відеоконтенту з передової, й ці дані свідчать про ефективність захисників України під час нічних атак. Експерти наголошують, що гаджети дають українським військовим як тактичну, так і оперативну перевагу.

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46-й окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ ЗСУ працює на складних ділянках фронту. Зараз ці неймовірні котики знаходяться на Запорізькому напрямку. У Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступальні дії в Запорізькій області, «виснажуючи ворога по всій лінії фронту».

Власник PR-агенції Tactic&Publicity, соціолог, член Національної та Міжнародної спілок журналістів Сергій Блажко звернувся до своїх друзів та підписників з проханням підтримати збір на два прилади нічного бачення для земляків із 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

«Прошу кожного френда з моєї стрічки скинути на цю банку 150 грн — і ми закриємо цей збір за добу. Мій товариш Oleksandr Schpychka терміново збирає на два прилади нічного бачення для земляків із 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ. Ці фантастичні хлопці працюють на запорізькому напрямку.

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Night Vision PVS-7 — це вже перевірена система нічного бачення, що забезпечує роботу без рук в умовах низького освітлення. Кріпиться на шолом або на голову бійця за допомогою фіксуючих стрічок. Дуже крутий і важливий гаджет. Кожен окуляр можна відрегулювати під особливості зору. Вартість такої краси — 159 900 грн за прилад. Загальна сума збору 319 800 грн. Сашко має терміново викупити два заброньованих екземпляри, які є в наявності", — звернувся медійник до своїх підписників.

До збору можуть долучитися всі небайдужі українці, щоби котики могли й далі ефективно нищити окупанта та звільняти рідну землю.

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