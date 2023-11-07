Онук-втікач Софії Ротару заговорив про «моральну гідність», перебуваючи за кордоном

Онук співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко, який минулого року був затриманий прикордонниками на кордоні з Молдовою при спробі втекти з України, таки виїхав за кордон та будує там свою кар’єру. Він випустив власний альбом під псевдонімом SHMN. З цього приводу Євдокименко дав інтервю виданню Metal.

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Окрім творчості, Анатолій досить поверхово торкнувся теми війни в України. Він зазначив, що зараз країна та українці переживають період змін. Причинами він назвав кілька факторів, таких як пандемія коронавірусу та війна. Говорячи про російське вторгнення та «тяжкі часи» Євдокименко згадав про єдність та «моральну гідність».

«Недавня пандемія та війна, що триває, мають величезний вплив на людство, тому я вважаю, що для нас важливо зберігати моральну гідність і шукати вирішення через єдність», — сказав Анатолій Євдокименко.



*Софія Ротару з оноуками Софією та Анатолієм

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Нагадаємо, у березні 2022 року Анатолія разом з батьком Русланом затримали, коли вони намагалися на надувному човні потрапити до Молдови. Зрештою, Євдокименко-молодший виїхав з України.

Нещодавно сестра Софії Ротару Ауріка розповіла, що співачка насправді не залишала Україну та мешкає у своєму будинку під Києвом.

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