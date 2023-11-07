Де і коли дивитись онлайн «Зоря» — «Маккабі»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 9 листопада, луганська «Зоря», яка не зіграла 26 жовтня через військові дії в Ізраїлі виїзний матч проти «Маккабі» (зустріч перенесена на 25 листопада), проведе в польському Любліні номінально домашній поєдинок Ліги конференцій проти клубу з Тель- Авіва.

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Зазначимо, що підопічні ексфутболіста «Тоттенхема» та «Ліверпуля», 43-річного ірландця Роббі Кіна, який разом з легіонерами приєднався до команди 5 листопада у Польщі, не виходили на футбольне поле в офіційних матчах аж місяць, відколи 5 жовтня програли у гостьовій зустрічі Ліги конференцій «Генту» (0:2).

В свою чергу, «Зоря», припинивши виступи у Кубку країни, продовжує грати у чемпіонаті України. У черговому поєдинку УПЛ підопічні Валерія Кривенцова не втримали у гостях перемогу над «Вересом» (2:2) і посідають у турнірній таблиці лише 13-е місце.

Якщо луганчани раніше жодного разу не перетиналися в єврокубках з представниками Ізраїлю, то «Маккабі» у двох сезонах грав з «Динамо» (3:3 та 1:1 у 2011-му, а також 0:1 та 0:2 у 2015-му) і в одному — з «Шахтарем» (0:1 та 0:2 у 2021-му), жодного разу не перемігши наші клуби.

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У майбутньому протистоянні букмекери, проте, бачать фаворитом саме представників Землі обітованої. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Зорі» приймає з коефіцієнтом 4,40, на нічию — 3,80, на виграш ізраїльтян — 1,87.

У прямій трансляції на території України матч «Зоря» — «Маккабі» покаже (початок — о 22:00) медіасервіс MEGOGO.

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Ліга конференцій. Група В. 4-й тур

9 листопада (четвер)

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«Зоря» — «Маккабі» 22:00 MEGOGO

У паралельному поєдинку в Ісландії зіграють «Брейдаблік» та «Гент».

Становище команд: 1. «Гент» — 7 очок (3 матчі); 2. «Зоря» — 4 (2); 3. «Маккабі» — 3 (2); 4. «Брейдаблік» — 0 (3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» в Лізі конференцій зіграла внічию з «Гентом» і обіграла «Брейдаблік».

Фото ФК «Зоря»

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