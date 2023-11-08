Психіатр із Фінляндії поставив володимиру путіну діагноз

Наближаються президентські вибори в росії, і путін от-от оголосить про переобрання. В інтерв'ю фінському виданню Iltalehti фінський психіатр зробив висновок, що бути російським диктатором надзвичайно важко, особливо для мозку.

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«Путін погано себе почуває, — каже Юркі Коркейла, професор психіатрії з Фінляндії. — На відміну від демократичних країн, у росії президент має абсолютну владу. Водночас у нього багато завдань і обов'язків. У радянські часи лідери боялися смерті, і диктаторів часто спіткала погана доля. Вони намагаються контролювати це, наприклад за допомогою жорстокості, що може бути дуже виснажливим. В основному, якщо хтось не є емоційно холодним, соціопатичним або психопатичним, то такі речі впливають на людину. Зрештою, всі рішення належать йому».

Коркейла пояснює, що російському диктатору доводиться нелегко, і кількість рішень, які він повинен приймати, є абсурдною. Це варіюється від надання дозволу на індивідуальну медичну практику до осмисленого використання абсолютної влади і розв'язання питання, кого вбити, а кого залишити в живих.

За словами експерта, дні путіна довгі, стресові та виснажливі. Психіатр пояснює, що коли людині доводиться вирішувати так багато питань, в тому числі часто таких тривіальних, настає втома від прийняття рішень, тобто розумове перевантаження, що призводить до зниження здатності продовжувати приймати рішення. На думку експерта, путін дуже втомився.

«Це видно з першого погляду», — констатує він.

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Раніше японський аналіз штучного інтелекту підтвердив, що російський диктатор дійсно використовує двійників.

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