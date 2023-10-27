«путін дійсно використовує двійників»: японський аналіз штучного інтелекту

Заяви про те, що путін використовує дублерів або двійників, не нові, і раніше кремль їх заперечував. Але в репортажі великої японської телевізійної мережі TBS йдеться про те, що щонайменше два двійники путіна були помічені на різних заходах. Телеканал стверджує, що справжній путін приймав цьогорічний парад до Дня Перемоги на Красній площі 9 травня, пише The Sun.

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Але складна технологія розпізнавання облич виявила, що путін, який інспектував Кримський міст десять місяців тому, лише на 53% збігається з путіним на Красній площі.

«Експерти з розпізнавання облич назвали б це не збігом, що наводить нас на припущення, що це може бути двійник», — йдеться в коментарі.

Ще одна поява путіна — на фронті в окупованому Маріуполі в березні — демонструє лише 40-відсоткову схожість з путіним на Красній площі, йдеться в аналізі. Ще один приголомшливий висновок полягає в тому, що між путіним на Кримському мосту і путіним у Маріуполі є лише 18-відсоткова схожість у розпізнаванні обличчя.

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«Аналіз експертів з розпізнавання облич штучного інтелекту чітко вказує на високу ймовірність наявності щонайменше двох двійників», — йдеться у звіті.

В ефірі також був проведений аналіз голосу в лабораторії Інституту аудіокомунікацій Японії, яка тісно співпрацює з поліцією у кримінальних розслідуваннях. Цей аналіз голосової біометрії зосередився на слові «дякую», яке володимир путін вимовляв у різних випадках. Голос путіна, який виступав на форумі Євразійського економічного союзу в травні (вважається, що це був справжній диктатор), відрізнявся від трьох інших виступів путіна. Окрім різниці у вимові звуку «с», спостерігається значний розрив у послідовній вимові «па» і «сі». Були продемонстровані графіки аналізу голосу, що підкреслюють відмінності в наголосі.

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«Існує різниця в умовах запису, а також у характері мовлення, але все ж надзвичайно рідко трапляються такі сильні розбіжності. Наразі ми повинні сказати, що ймовірність того, що ці два голоси належать різним людям, є високою», — сказав експерт Муцутоші Мураока.

Хоча голоси зовні схожі, графіки аналізу показують, що вони різко відрізняються. Крім того, аналіз свідчить про те, що на концерті на підтримку військових у лютому та під час візиту до Маріуполя в березні використовувався один і той самий двійник. Тобто двійника використовують навіть перед тисячами людей, що досить ризиковано, бо його могли розпізнати як фальшивку.

«Однак програма припустила, що міг бути використаний двійник через ризик вбивства, пов'язаний з війною в Україні. путін говорив кілька коротких речень, стадіон був величезним, і він стояв на сцені, яку було видно здалеку, і виголошував кілька привітань, — сказав Акійоші Комакі з видання „Асахі“. — Якщо так, то використовувати двійника було досить легко. Що мене більше здивувало, так це те, що він з'явився на вертолітному заводі й розмовляв там протягом 30 хвилин. І такий самий двійник з'явився на вертолітному заводі в Сибіру в березні. Двійник виголосив там 30-хвилинну промову наодинці, що справді вражає, адже він був видатною людиною як для двійника. Також з'явилися припущення, що інший двійник путіна розмахував руками й неодноразово торкався свого носа — риси, не особливо характерні для диктатора».

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Колишній колега-шпигун КДБ Сергій Жирнов сказав тоді, що, на його думку, це був двійник, який не боявся наближатися до людей так, як путін. Аналіз рухів тіла з використанням новітніх методів штучного інтелекту також дозволяє зробити висновок, що путін використовує двійників, йдеться в японському аналізі.

Було проаналізовано попередні зустрічі путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном і його переговори з білоруським лідером олександром лукашенком — коли було зафіксовано 94 відсотки збігу, що це реальний путін.

«Ми бачимо самого путіна, який гуляє з Сі Цзіньпіном, і його ж під час військово-морського параду в Санкт-Петербурзі в липні минулого року. Ми використали новітній штучний інтелект, щоб порівняти два відео з ходьбою, і збіг склав 86%, — кажуть аналітики. — А в Маріуполі хода путіна показала лише 75-відсотковий збіг з ходою путіна у Сі, що свідчить про те, що це була не одна й та сама людина. Справжній путін припадає вперед під час ходьби, тоді як хода його двійника має більш вертикальну поставу».

Крім того, є інформація, що путін незадоволений роботою основного двійника, оскільки той поводиться надмірно метушливо.

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