Даша Астаф’єва привітала наречену першою: «Мама Вєрки Сердючки» видала доньку заміж

Актриса Інна Бєлоконь, яка майже завжди супроводжує на сцені Андрія Данилка у ролі «маму» Вєрки Сердючки, повідомила про радісну подію у житті своєї родини.

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Зокрема, в соціальній мережі вона дала зрозуміти, що її донька Яна вийшла заміж.

Про це свідчить чорно-біле фото в Instagram, яке підписане «S❤️Y».

А виходячи з того, що «Y» значить «Яна», то ім'я її чоловіка, скоріш за все, починається на літеру «С».

Молоде подружжя на фото усміхається і приймає привітання від гостей.

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Наречена одягнена в білу сукню, розшиту камінням, а її чоловік — у класичний костюм з білою сорочкою.

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Чи був присутнім на весіллі Андрій Данилко, та де саме проходило весілля — в Україні чи за кордоном, Інна Бєлоконь не повідомила.

Цікаво, що першою молодят у Мережі привітала Даша Астаф'єва, поставивши цілих чотири сердечка.

Також Яну та її чоловіка привітали багато хто інших шанувальників, бажаючи щастя, добра, мира та любові.

Відзначимо, що Інна Бєлоконь вже більше 30 років заміжня за чоловіком на ім'я Олег, з яким має сімейний бізнес — розводить породистих собак. У шлюбі в Інни та Олега народилася донька Яна. 2015 року вона закінчила Полтавський комерційний технікум. Продовжила навчання дівчина у Польщі.

Як писали «ФАКТИ», днями шлюб узяла також і топова українська теннісистка Марта Костюк.

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