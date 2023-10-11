«Рідненька»: Андрій Данилко зворушливо привітав з днем народження «маму Вєрки Сердючки» (фото)

Український шоумен Андрій Данилко, котрий з колективом нещодавно побував у Голлівуді, привітав з днем народження «маму свого сценічного персонажа» — Інну Білоконь.

«Happy Birthday, рідненько! Твої: Андрій Данилко & team VERKA SERDUCHKA!» — написав шоумен в Instagram й поставив масу сердечок та смайликів.

На фото гарна усміхнена Інна з величезним букетом білих жоржин, серед яких видно пляшки пива, рибку та горішки «під пиво».

Фанати відразу ж відзначили, яка акторка гарна та мила. Всі бажають їй здоров'я, удачі, всього найкращого. Серед шанувальників зіркового дуету відзначились Леся Нікітюк, Андрій Бедняков, Юрій Горбунов та інші відомі особи.

Нагадаємо, нещодавно сам Данилко відзначив своє 50-річчя. Артист заявив, що така цифра його зовсім не турбує. У душі він і досі почувається студентом.

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