Що треба зробити на городі та в саду восени: корисні поради

Настав останній місяць осені, тож давайте приведемо до ладу сад та город перед зимою. Бадилля овочів, бур'яни, дрібні й невизрілі плоди треба зібрати й вивезти або спалити, а золу, що залишилася після спалювання, розсипати по ділянці: вона стане добривом. Здорові органи рослин можна закласти в компостну яму, яку ретельно укривають плівкою, щоб узимку туди не пробралися гризуни, радять спеціалісти.

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«Якщо на городі росли бобові культури, їхнє бадилля слід закопати в ґрунт, щоб наситити його вільним азотом», — радять експерти Флористікс. Інфо.

Добрива краще вносити в ґрунт восени, а не навесні, перед посівом або посадкою: за зиму добрива розчиняться, наситять ґрунт, і навесні рослини не отримають опіків. Фахівці радять у якості добрива використовувати гній та інші органічні речовини, що містять кальцій: вапняк, крейду, нелюсоване вапно, люсоване вапно (попелюху). Їх слід рівномірно розподілити по вологій поверхні, а потім закласти в землю перекопуванням.

Якщо при перекопуванні утворюються грудки, не розбивайте їх, пише видання. Тому що узимку грудки промерзають, і шкідники та хвороботворні мікроорганізми, що в них зимують, гинуть. Легкі піщані ґрунти восени не перекопують. Їх посипають добривами, що містять кальцій, щоб нейтралізувати високу кислотність. Можна також розкласти по поверхні гній.

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Восени, коли земля ще не промерзла, але холодна погода вже встановилася, проводять підзимній посів таких городніх культур: цибулі, часнику, моркви, редиски, кропу, кінзи, щавлю, петрушки, салату.

Також восени висівають такі квітучі рослини: алісум, волошки, космею, мак, нагідки, ешольцію, годецію, айстру.

Під зиму сухе насіння сіють в підготовлені ще в теплу погоду грядки. Насіння має бути вдвічі більше порівняно з весняним посівом із розрахунку, що частина насіння в сильні холоди вимерзне. Зате найміцніші насінини пройдуть узимку в ґрунті природну стратифікацію й дадуть навесні міцні та здорові сходи.

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Якщо станеться потепління й підзимові посіви раптово зазеленіють сходами ще восени, слід накрити їх на зиму ялиновим гіллям, торфом або будь-яким нетканим матеріалом.

Щодо багаторічників, то вони теж хочуть «спати» в теплі, пишуть автори сайту. Їх восени обрізують до коротких пеньків. Повністю вирізати треба тільки хворі й невизрілі зелені пагони. Землю навколо рослин розпушити і внести у неї фосфорно-калійні добрива. Потім прикореневу ділянку накрити шаром мульчі з тирси, соломи чи листя. Це не тільки захистить кореневу систему від вимерзання, а й забезпечить рослини живленням навесні.

«Не забувайте про посуд, у якому влітку містилася вода. Пластмасові й силіконові лійки, бочки та відра потрібно висушити і прибрати в приміщення, щоб вони не потріскалися від перепаду температур. Із залізного посуду потрібно злити всю воду й осушити його, щоб запобігти утворенню іржі.

Невеликі ставки, в яких не водиться риба, зазвичай теж на зиму осушують, щоб їхню форму не розчавив лід, що утвориться взимку.

Прийдешня зима лякає багатьох садівників і городників, адже ніхто не знає, яка вона буде, як знесуть зимуючі рослини суворі холоди, відсутність снігу чи відлиги, які недоречно настали. Але якщо ви добре підготуватися до будь-яких випробувань, то зможете провести зимові місяці відносно спокійно".

Раніше «ФАКТИ» писали, що городникам підказали, як можна використовувати «з розумом» опале листя горіха.

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